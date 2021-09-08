Россия будет представлена на инаугурации правительства Афганистана послом

Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия на инаугурации нового правительства Афганистана будет представлена, скорее всего, на уровне посла, сообщает «РИА Новости».

«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов», – сказала Матвиенко журналистам.

Ранее «Эксперт» писал, что «РИА Новости» со ссылкой на свой источник сообщило, что движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) пригласило представителей России на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана.

«Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию. Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября (20-ю годовщину терактов в США– Эксперт)» – сообщил источник информагентства. Отмечается также, что заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.

31 августа «Эксперт» сообщал, что «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов. Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министром внутренних дел.

15 августа движение «Талибан» объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.