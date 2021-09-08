С начала 2021 года Москва помогла разместить производства девяти компаниям – заммэра Ефимов

В 2021 году с помощью Агентства промышленного развития (АПР) Москвы на территории столицы свои производства разместили девять компаний. Эти предприятия планируют вложить в свое развитие около 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий. Если в прошлом году мы локализовали семь компаний, то в этом году помогли уже девяти предприятиям расширить или разместить производство в столице. Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, девять предприятий вложат в свое развитие 1,8 миллиардов рублей», - рассказал заместитель мэра.

Площадки, выделенные городом под новые производства, позволяют создавать в городе новые рабочие места.

«Агентство промышленного развития Москвы помогло найти компаниям места под локализацию и расширение их производства общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В результате девять предприятий дадут городу 240 новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что в Агентство промышленного развития может обратиться любая промышленная компания — на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Специалисты АПР не только подберут площадку, но и будут сопровождать инвестора до заключения договора аренды или покупки.

Среди локализованных компаний — производитель санитарно-гигиенического оборудования и дезинфицирующих средств, разработчик уникальных решений для различных отраслей промышленности на основе свойств синтезируемых материалов из алмаза, производитель медицинских изделий, изготовитель детских игрушек, разработчик и производитель систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования, производитель полуфабрикатов из овощей, разработчик и производитель энергосберегающих решений, изготовитель маркировочных изделий.