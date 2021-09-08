СМИ: «Талибан» пригласил Россию на инаугурацию правительства

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) пригласило представителей России на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

«Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию. Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября (20-ю годовщину терактов в США– Эксперт)» – сообщил источник информагентства. Отмечается также, что заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.

31 августа «Эксперт» сообщал, что «Талибан» сформировало новое правительство Афганистана, в котором ключевые посты заняли представители талибов. Министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана. При этом сын одного из лидеров «Талибана» Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министром внутренних дел.

15 августа движение «Талибан» объявило, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.

24 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По словам собеседников издания, в состав совета войдут некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

30 августа глава Центрального командования США генерал Кеннет Франклин Маккензи заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Подводя итоги 20-летней военной компании, Маккензи заявил, что США потеряли в Афганистане убитыми 2448 военнослужащих, а 20 722 были ранены.