Собянин заявил о сохранении резервных госпиталей в Москве

Резервные госпитали в Москве сохраняются, однако первоочередной задачей остается плановая медицинская помощь, заявил в интервью «Комсомольской правде» столичный мэр Сергей Собянин.

«Это будет зависеть от развития дальнейшей пандемии, как она будет развиваться, по какому сценарию. Да, конечно, резервные госпитали закрывать не будем», - сообщил чиновник. Он подчеркнул, что данные учреждения являются «основой того, что жители столицы будут получать и плановую помощь».

«Поэтому они все будут сохранены и будут страховать нас на будущее», - сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время первоочередной задачей остается плановая помощь, и для этого созданы все условия.

«Сегодня практически всех, большую часть людей вернули на свои рабочие места, и я думаю, что эта ситуация с каждым днем будет улучшаться», - добавил мэр.

Он заверил, что в ближайшее время власти Москвы не планируют вводить никаких ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить», - сообщил чиновник. Он заверил, что московское правительство старается максимально избегать любых ограничительных мер и будет исходить из ситуации.