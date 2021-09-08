Сотрудничество Москвы и Латинской Америки обсудят в формате телемоста

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» 14 сентября проведет международный телемост «Москва-Латинская Америка». В рамках открытого диалога будут определены перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также представлен экспортный потенциал столичных промышленных компаний.

«Мы относим страны Латинской Америки к одному из приоритетных направлений для развития экспорта Москвы. В первом полугодии 2021 года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 млн долларов, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года, и в два раза выше того же показателя за 2019 год. Всего за полгода продукцию Москвы закупили 19 стран региона. Лидеры по импорту – Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По его словам, Москва входит в ТОП-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку и занимает 5 место по объему поставок.

Международный телемост будет состоять из пленарного заседания, посвященного инвестиционной и промышленной кооперации, и трех отраслевых круглых столов: «Инфокоммуникационные технологии, цифровизация – новые направления развития мировой экономики», «Агропромышленный комплекс – передовые технологии для традиционных отраслей» и «Энергетика: возможности, барьеры, кооперация».

Среди спикеров телемоста – руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли России, представители федеральных и региональных органов власти стран Латинской Америки, а также представители бизнеса. Они поделятся своим опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на латиноамериканском континенте, ответят на вопросы о торговых взаимоотношениях, а также обсудят перспективы московских компаний на рынке региона. В мероприятии также примут участие представители Мексики, Перу, Боливии, Парагвая, Уругвая и других стран.

Принять участие в онлайн-формате и посмотреть прямую трансляцию телемоста можно после регистрации на странице мероприятия.