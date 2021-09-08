Специалисты назвали самый опасный симптом коронавируса

Медики сходятся во мнении, что самым опасным симптомом коронавируса является одышка, рассказал в беседе с агентством РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», - порекомендовала она. При этом специалист отметила, что никаких новых симптомов коронавирусной инфекции за последние месяцы выявлено не было. Все симптомы, по ее словам, подробно описаны еще в прошлом году.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков дополнил перечень симптомов коронавирусной инфекции. К известным ранее симптомам, таким как кашель, слабость и боль в мышцах, он добавил расстройство желудочно-кишечного тракта. Правда, по его словам, данный симптом характерен для индийского штамма коронавируса «дельта».

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее советовал незамедлительно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами, так как после заболевания очень часто встречаются тромбозы сосудов сетчатки.