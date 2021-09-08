Стали известны подробности гибели главы МЧС Зиничева

В Красноярском крае на 56-м году жизни трагически погиб глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев.

Журналисты РИА Новости рассказали о подробностях случившегося на межведомственных учениях в Арктике. 7 сентября учения стартовали, а уже на следующий день на ленты информационных агентств пришла шокирующее официальное сообщение от МЧС России о том, что глава ведомства Евгений Зиничев «трагически погиб при исполнении служебного долга, <...> спасая жизнь человека».

В настоящее время известно, что все произошло внезапно. В частности, сообщается, что известный российский кинорежиссер Александр Мельник посетил учения, чтобы выбрать локации для нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава МЧС находился с ним рядом. Когда Мельник сорвался со скалы в воду, Зиничев прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.

Пострадавших с тяжёлыми травмами эвакуировали на вертолёте в одну из местных клиник. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ, а также кровь для переливания. Параллельно с этим велись реанимационные мероприятия. Однако Зиничев и Мельник скончались ещё до приземления вертолёта.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зинчева. В МЧС заявили, что глава ведомства погиб в Норильске на учениях «по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Наша справка

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 по 1991 годы служил в КГБ. После развала СССР работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

В 2006-2015 Зиничев годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ, сопровождая главу государства и премьер-министра (с 2008 по 2012 годы) Владимира Путина в рабочих поездках. В 2012-2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. В июле 2016-го он и вовсе область. Правда, ненадолго – всего на 70 дней, после чего вернулся в ФСБ. А в мае 2018-го Зиничева назначили главой МЧС.

