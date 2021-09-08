В ЦИК пообещали аккредитовать СМИ-иноагенты на предстоящие выборы

Признанные в России иноагентами СМИ наравне со всеми получат аккредитации для освещения выборов 19 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, таким образом представители всех средств массовой информации будут на предстоящих выборах в равных правах.

«У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования», - заявила чиновница в эфире телеканала НТВ. Она подчеркнула, что такие СМИ просто должны будут сообщить «кто они такие». Памфилова надеется, что СМИ-иноагенты «будут добросовестно освещать» голосование.

К настоящему моменту в реестре СМИ-иноагентов РФ числятся 18 изданий, среди которых «Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Проект», VTimes и другие, 25 человек и четыре компании, владельцами которых являются физлица – владельцы СМИ-иноагентов.

В конце августа текущего года редакции ряда российских СМИ обратились к правительству с требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях. Журналисты также потребовали исключить всех попавших в список представителей прессы и прекратить их административное и уголовное преследование. В ответ на это в Кремле допустили возможность корректировки закона об иноагентах.

