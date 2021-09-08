Ученые: животные удлиняют ноги, клювы и уши, чтобы приспособиться к потеплению

Некоторые теплокровные животные научились приспосабливаться к изменению климата, выяснила пятерка ученых из Австралии и Канады. Чтобы справиться с новыми условиями жизни, млекопитающие увеличивают размер своих ушей, ног и хвостов, а птицы удлиняют клювы, утверждают исследователи в статье, опубликованной в научном журнале «Trends in Ecology & Evolution» («Тренды в экологии и эволюции»).

Как отмечают ученые, изменения позволяют животным совершенствовать систему терморегуляции и тем самым избегать перегревания.

В ходе исследования ученые проанализировали сохранившиеся в музеях данные о пропорциях различных животных и пришли к выводу, что изменения затронули теплокровных «от Арктики до тропических регионов Австралии».

Наиболее выраженные эволюционные усовершенствования исследователи отметили у птиц. Например, у представителей австралийских попугаев размер клюва увеличился на 4-10% за последние 150 лет. Среди тех, кто смог приспособиться к современному климату, европейские мыши и масковые бурозубки (вид грызунов из семейства землероек), а также летучие мыши. Последние в условиях потепления увеличивают размер крыльев.

Но говорить о том, что животным теперь нипочём изменение климата, пока рано, отмечают биологи. «[То, что животные научились «менять форму»,] означает, что они эволюционируют, чтобы выжить, но мы не знаем, каковы могут быть экологические последствия этих изменений и не уверены, что все [остальные] виды способны приспособиться и выжить», - считает автор исследования Сара Райдинг (Sara Ryding). Хотя выявленные изменения сейчас не слишком заметны, ученые прогнозируют, что темпы роста увеличатся в будущем и в мире животных появятся, например, слоны, похожие на героя мультфильма «Дамбо».