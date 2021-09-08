В Кремле рассказали, обсудят ли Путин и Лукашенко вопрос признания Белоруссией Крыма

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них будут ли Владимир Путин и Александр Лукашенко во время сегодняшней встречи обсуждать вопрос признания Белоруссией Крыма, как российской территории. По словам представителя Кремля, Путин никогда так вопрос по Крыму не ставил, передаёт РИА Новости.

«Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент России никогда этот вопрос сам не затрагивает», – пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Россию в отсутствии тесной интеграции между странами.

«Мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии», – сказал президент Белоруссии. Кроме того, он прокомментировал непризнание Белоруссией российского статуса Крыма. «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – резюмировал белорусский лидер.

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

