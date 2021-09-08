В первый раз в первый инженерный класс

В сентябре 2021 года откроет двери для профессионалов Московская техническая школа – она представляет собой виртуальный образовательный кластер, созданный Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Агентством промышленного развития (АПР). Основная задача МТШ – подготовка и переподготовка инженерных кадров на базе образовательных и научных организаций города.

«Московская техническая школа – масштабный образовательный проект, который позволит повысить квалификацию инженеров, работающих на промышленных предприятиях Москвы, в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики. Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников. Продолжительность курсов составит от трех до шести месяцев. Всего за три года в рамках программы планируется переподготовить 1200 инженеров», — пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За это время инженеры смогут познакомиться с новейшими технологиями, которые могут быть полезны в их работе: спутниковый интернет, квантовые коммуникации, интернет вещей, аддитивные технологии, цифровые двойники.

Инженерия современности

Первые три специальности, на обучение по которым уже можно подать заявку, – «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации».

«Длительность обучения по каждому курсу составит 72 академических часа. Первую половину программы займут лекции и практические занятия, оставшиеся 36 академических часа — изучение дополнительных материалов, выполнение заданий и консультации с преподавателями», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Обучение пройдет на базе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). По завершению программы участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Почему именно эти специальности? Как поясняют эксперты, именно с дефицитом компетенций в этой области сегодня часто сталкиваются промышленники.

«В отрасли связи достаточно остро стоит вопрос присутствия на рынке труда специалистов, обладающих компетенциями в области новых технологий мобильной связи. Мобильная связь 5G являются абсолютно новой интеллектуальной технологической инфраструктурой, основанной на прорывных решениях, на базе которой могут предоставляться новые услуги связи как для людей, так и для машин и механизмов. Все эти моменты необходимо учитывать в процессе подготовки технических специалистов, обладающих компетенциями для проектирования, развертывания и эксплуатации систем связи пятого поколения», – рассказал декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ Юрий Миронов.

Например, специальность «Квантовые коммуникации» – единственная в России, где будут учить на реально действующей квантово-защищенной сети. Это поможет подготовить не теоретиков, а реальных практиков.

«С радостью видим, что программа повышения квалификации по квантовым коммуникациям, разработанная при участии компании QRate и МТУСИ, представлена на площадке МТШ. Понимая важность обеспечения кадрового потенциала, QRate одной из первых коммерческих компаний начала развивать направление по обучению данной технологии, представив полномасштабный научно-образовательный комплекс по квантовым коммуникациям и фотонике. Сотрудничая с передовыми учебными заведениями России, мы получили ценный опыт, заложив его в данную программу. Мы верим, что данная инициатива позволит подготовить качественно новых специалистов со знанием телекоммуникаций, основ квантовой физики и защиты информации», – рассказал «Эксперту» исполнительный директор QRate Павел Воробьев.

Только начало

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, уже в первом квартале 2022 года проект подготовки инженерных кадров начнет интенсивно расширяться.

В следующем году планируется запустить такие центры компетенций, как «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии", «Беспилотный транспорт».

Все обучение будет проходить на базе известных образовательных организаций. Так, Московская техническая школа уже подписала соглашение о сотрудничестве не только с МТУСИ, но и МИСиС, МИФИ, МФТИ и МЭИ. За теоретическую часть будут отвечать преподаватели профильных образовательных учреждений, а практические занятия будут проходить в лабораториях.

Заявку можно будет подать на сайте Агентства промышленного развития. Там же можно будет найти всю информацию о программах образовательных партнеров. Компании, желающие обучить своих специалистов, смогут подобрать для них наиболее полезный курс и оставить заявку на обучение.

Кроме того, скоро появится возможность размещать на IT-платформе МТШ сведения о своих кадровых потребностях, а также предложить разработать новую образовательную программу под конкретный запрос. Каждое предложение компании получит обратную связь от экспертов.

В состав экспертного совета технической школы входят стратегические, индустриальные, образовательные партнеры и партнеры по развитию. Их взаимодействие позволяет понять кадровые потребности реального сектора экономики и определить механизмы внедрения программ повышения квалификации на базе образовательных организаций Москвы.

Не талантом единым

Всего в Москве насчитывается около трех тысяч высокотехнологичных промышленных предприятий. Это компании, активно инвестирующие в свои производства, модернизирующиеся и осваивающие новые технологии. В инновациях никак не обойтись без талантливых кадров. При этом в условиях стремительного технического прогресса даже самые успешные работники и соискатели должны регулярно повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать запросам реального сектора и поддерживать высокий уровень компетенций.

«Когда речь идёт о работе инженеров в специфических технологических задачах – на рынке почти не существует универсальных состоявшихся специалистов, готовых приходя на новое рабочее место обеспечивать полную отдачу с первого дня. В какой-то мере, пусть и в меньшей, перед специалистом, переходящим на новое место работы стоит всё тот же ряд задач: освоение нового ПО, новых нормативов и правил. В целом, при условии достаточных ресурсов и времени, предприятие может само наладить систему переквалификации специалистов или вообще заняться их выращиванием прямо со студенческой скамьи. Этот путь позволяет растить настоящих звёзд. Но эта стратегия так же подразумевает ряд трудностей, ожидающих работодателя впереди: подросшего специалиста, чья стоимость на рынке выросла, нужно суметь удержать. То есть вложенные силы и средства могут не окупиться», – отметил директор по развитию VDK Сергей Шагалов.

Поскольку в рамках одного предприятия организовать оперативную переквалификацию под современный рынок весьма непросто, даже при условии налаженного тесного сотрудничества с образовательным сегментом, было создать общий образовательный кластер, который позволит облегчить эти процессы. Так, МТШ станет удобной «сквозной» площадкой для подготовки и повышения квалификации сотрудников.