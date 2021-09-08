В России за сутки выявили 18 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 024 случая, сообщает оперштаб.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 7 065 904 случая коронавирусной инфекции, число летальных исходов достигло 189 582, успешно перебороли заболевание 6 320 512 россиян. Число безвозвратных потерь за сутки составило 797 человек.

Лидирует по числу новых случаев Санкт-Петербург. Второй раз с начала месяца северная столица обошла Москву по заболеваемости. В городе выявлены еще 1 430 случаев заражения. За Петербургом следует Москва, где за сутки заболели 1 269 человек.

В тройку лидеров по суточному приросту новых больных коронавирусом вошла Московская область (+673). В пятерке - Свердловская область (+497) и Ростовская область (+471).

По данным Университета Джонса Хопкинса Россия занимает пятое место в мире среди стран по общему числу случаев заболеваемости коронавирусом. Лидируют США — более 40,2 млн случаев, далее следуют Индия (более 33 млн), Бразилия (свыше