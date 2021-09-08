Борис Джонсон нарушает обещания и поднимает налоги

Вчера в Соединенном Королевстве был очень важный день: премьер-министр Борис Джонсон рассказал законодателям и всем британцам о планах правительства поднять со следующего года ряд налогов. По словам премьера, собранные за три года 36 млрд фунтов стерлингов (50 млрд долларов) пойдут на проведение реформы социального обеспечения и уход за больными.

Потратив огромные деньги на борьбу с Covid-19, Джонсон вернулся к своему предвыборному обещанию улучшить давно уже устаревшую систему социального обеспечения королевства, расходы на которую в два следующих десятилетия из-за быстро стареющего населения удвоятся.

Статья по теме: В Великобритании зафиксирован резкий рост заражений коронавирусом

Кроме социалки, он, как сообщает Reuters, также намерен реформировать Национальную службу здравоохранения (NHS), которая заставляет миллионы больных месяцами ждать лечения и которая работает сейчас, во время пандемии, с огромным перенапряжением.

«Было бы неправильно, если бы я заявил, что мы сможем провести это оздоровление без принятия трудных и ответственных решений о том, как мы будем его финансировать,- сказал глава британского правительства законодателям.- Будет безответственно делать это за счет новых заимствований и повышения госдолга. Для того, чтобы помочь родным и любимым, мы должны увеличить финансирование NHS».

Государственные заимствования, действительно, уже и так выросли до 10,3% от ВВП. Последний раз такие долги у правительства были в конце Второй мировой войны. Общий объем госзаимствований за текущий финансовый год, который на туманном Альбионе длится с 6 апреля этого года до 5 апреля 2022 г., составит 234 млрд фунтов. Не удивительно, что министр финансов Риши Сунак объявил о повышении налога с прибыли компаний и предприятий с 2023 года с 19 до 25%.

Статья по теме: Министр финансов США попросила страны G-20 поднять налоги

Выполняя одно предвыборное обещание, Борис Джонсон, однако, нарушил другое. В 2019 году в своем предвыборном манифесте консерваторы (программе) обещали не финансировать социальные расходы за счет повышения налогов. Британские политики уже много лет пытаются решить эту очень сложную задачу. Сменяющие друг друга у власти консервативные и лейбористские премьеры предпочитали ничего не делать, боясь рассердить не только избирателей, но и своих однопартийцев.

Тем не менее, премьер Джонсон проигнорировал недовольство консерваторов и рассказал о новом налоге на здравоохранение и социалку. Правительство намерено поднять с 1 апреля 2022 года взносы на социальное страхование с трудящихся и работодателей на 1,25%. На те же процент с четвертью вырастет и налог на дивиденды инвесторов. Правительственные экономисты подсчитали, что увеличение налогов принесет казне в 2022-25 годах 36 млрд фунтов (50 млрд долларов). В Институте фискальных исследований (IFS), в свою очередь, подсчитали, что это также доведет налоговое бремя в Соединенном Королевстве до 35% от ВВП, что является рекордом для мирного времени.

Фунт, как и следовало ожидать, после выступления Джонсона в Палате общин упал по отношению к евро и доллару.

Накануне выступления премьер-министра правительство объявило о выделении дополнительных 5,4 млрд фунтов на оказание бесплатных медицинских услуг. Всего в этом году NHS получит приблизительно 34 млрд фунтов.

Борис Джонсон рассердил не только простых налогоплательщиков, но членов своей партии, потому что консерваторы уже много лет стоят на защите низких налогов. Немало однопартийцев боятся, что непопулярные меры, а повышение налогов редко бывает популярным, будут стоить им миллионов избирателей и приведут к поражению на парламентских выборах в 2024 году.

Премьер объяснил, что необходима долгосрочная реформа для улучшения ухода и заботы государства над пожилыми британцами и инвалидами. Он подчеркнул, что с каждым годом из-за роста стоимости жизни все больше пожилых людей вынуждены продавать дома.

«Невозможно обеспечить работу здравоохранения и социального обеспечения без долгосрочной реформы,- объяснил он свою позицию парламентариям под громкий смех и выкрики лейбористов.- Я понимаю, что мой план нарушает обещания манифеста и я идут на это с тяжелым сердцем, но при написании программы никто не мог предвидеть приход коронавирусной пандемии».