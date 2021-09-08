Кабмин определил способы повышения конкуренции в РФ

Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции до 2025 года. В числе задач — увеличение нестационарных объектов тороговли, приватизация неиспользуемых объектов федерального имущества, инвентаризация кладбищ и создание реестра законных поставщиков ритуальных услуг. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства планируется увеличить за четыре года до 25 млн человек. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации в срок до 31 декабря 2024 года обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее, чем на 10%», — говорится в документе.

Кроме того, региональным властям рекомендовано до 31 декабря 2025 года провести инвентаризацию кладбищ и мест захоронений и до 1 сентября 2023 года создать на порталах государственных и муниципальных услуг реестры компаний, имеющих право на организацию похорон.

Минсельхозу рекомендовано расширить номенклатуры сельхозтоваров, реализуемых на бирже, Минтрансу — создать цифровую платформу для взаимодействия грузоотправителей, перевозчиков и операторов в рамках грузовых перевозок железнодорожным транспортом.

Кроме того, кабмин поставил задачу довести долю частных компаний, занимающихся вывозом коммунальных отходов, а также производством и продажей электроэнергии, до 30%, расширить доступ организаций к участкам нераспределенного фонда недр, расположенным на континентальном шельфе России.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по плану правительства, к 2025 году должна составить не менее 25 млн человек.

Как писал Expert.ru, по состоянию на 10 января 2021 года микро, малых и средних предприятий (в том числе ИП) в России насчитывалось 5,6 млн (по сравнению с 10.01.2020 г. сокращение составило 0,3 млн – тогда предприятий в Росреестре числилось 5,9 млн). Больше всего снизилось число малых и средних предприятий – на 0,4 млн (с 2,5 млн в 2020 году до 2,1 млн в 2021 году). Число ИП, по данным первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, за год сократилось на 0,1 млн (с 3,3 млн до 3,2 млн).

