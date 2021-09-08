Выборы на Дальнем Востоке: гонка без фаворита

В предыдущих кампаниях рейтинговые потери партии компенсировались доминированием «Единой России» в одномандатных округах. Однако за период между выборами в Госдуму ситуация изменилась: пенсионная реформа, пандемия и ситуация в экономике ослабили позиции «партии власти», вынужденной взять на себя ответственность за непопулярные решения.

Предпринятое в ответ на незаконные акции ужесточение мер государства в адрес радикальной части оппозиции, стабилизируя ситуацию в целом, активизирует в то же время часть протестного электората. Местами эта тенденция получает импульсы от проблем с регистрацией оппозиционных кандидатов. Одновременно произошло расширение спектра респектабельных партий, стремящихся перехватить элементы протестной повестки и обладающих политическим весом (примером в данном случае могут служить «Новые люди» Алексея Нечаева).

Некоторые из новых игроков, несмотря на формальную оппозиционность, напрямую связаны с группами интересов федерального уровня. Опросы ВЦИОМ показывают рекордный рост рейтинга непарламентских партий и косвенно свидетельствует о перетекании электората «Единой России» не только к КПРФ, но и к ним.

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Бремя губернаторов

Шансы на успех протестного голосования укрепляет традиционная концентрация усилий губернаторов на результатах списков «Единой России». Этот критерий является одним из ключевых в оценке эффективности глав регионов. Свою роль играет и то, что сразу 48 губернаторов выступают «паровозами» в качестве первых или вторых лиц в списках территориальных групп «Единой России».

Повышенное внимание глав регионов к «списочному» голосованию привлекает и появление среди лидеров территориальных групп целого ряда чиновников федерального уровня. В этом качестве будут выступать спикер Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Алексей Гордеев, глава комитета по обороне нижней палаты парламента Владимир Шаманов, полномочные представители президента Юрий Трутнев и Владимир Якушев, а также бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Низкий результат голосования по спискам они будут рассматривать как удар по собственному авторитету. Поэтому борьба за победу в одномандатных округах губернаторов заботит меньше. Что создает для оппозиции «окно возможностей».

Для Даурии на выбор

Основная часть «протестных» одномандатных округов сосредоточена в Сибири, на Дальнем Востоке, в Северо-Западном федеральном округе и Москве. Наглядным примером может служить Даурский одномандатный округ №44. На победу в нем претендуют семь кандидатов.

«Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата Екатерину Фисун – главу своего регионального исполкома. От КПРФ в кампании участвует Дмитрий Носов – бронзовый призер Олимпиады в Афинах (в прошлом – депутат Госдумы от ЛДПР). Триединую партию «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в избирательном бюллетене представляет Юрий Григорьев – малоизвестный в Забайкалье президент фонда «Русский Север» и действующий депутат Республики Саха, связанный с бывшим губернатором края Константином Ильковским. ЛДПР рассчитывает на победу действующего депутата Госдумы Василины Кулиевой.

«Зеленые» выдвинули в качестве своего кандидата Александра Закондырина – и.о. председателя Общественного совета при Минприроды России. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — пожилого депутата краевого заксобрания Александра Михайлова. От партии «Родина» в парламент идет Александр Синкевич, глава одного из районов края.

Единороссы тут – не главные

На первый взгляд, речь идет о стандартном предвыборном раскладе. Однако в реальности ситуация кардинальным образом отличается от «среднестатистической» кампании.

Во-первых, кандидат-единоросс не является основным претендентом на победу. Екатерина Фисун не ведет предвыборную кампанию, ее участие формальное. Местные эксперты видят в этом признак того, что Даурский одномандатный округ стал предметом «расторговки» между Администрацией Президента РФ и парламентской оппозицией. Его якобы специально расчистили для Василины Кулиевой в обмен на определенные уступки.

Во-вторых, кандидат от ЛДПР тоже не является фаворитом предвыборной гонки. С одной стороны, Василине Кулиевой приходится конкурировать с Дмитрием Носовым и Александром Закондыриным — ресурсными кандидатами, идущими на выборы с одной целью – получить заветный мандат. С другой стороны, в экспертных кругах Забайкалья циркулируют слухи о том, что Старая площадь не занимает однозначную позицию относительно будущего Кулиевой. Якобы часть руководителей профильных подразделений АП РФ настроена в пользу избрания кандидата от ЛДПР, в то время как некоторые их коллеги намерены добиться ее поражения. Цель этой «политической диверсии» увязывают со стремлением изменить баланс внутри неформальных групп интересов в нижней палате парламента. Согласно этой версии, Василина Кулиева якобы является «человеком Володина». И потому ее поражение на выборах должно ослабить позиции спикера Госдумы.

Василина Кулиева, будучи действующим депутатом, ведёт кампанию, как рядовой представитель «партии власти», избегая критики почти всей исполнительной власти. На этом фоне возникают вопросы о том, последуют ли за Кулиевой «ядерные жириновцы», помнящие об обещаниях своего лидера «расстреливать и вешать» депутатов от «Единой России».

В-третьих, на исход выборов в округе сравнительно слабо влияет позиция главы региона. Внимание Александра Осипова приковано к голосованию по партийным спискам. Региональную часть партсписка «Единой России» возглавил лично вице-премьер Юрий Трутнев – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. На этом фоне голосование в крае будет рассматриваться как референдум доверия Трутневу. И потому для губернатора принципиально важен высокий результат голосования за партсписки.

Исход выборов в Даурском одномандатном округе слабо интересует главу региона. И потому его поддержка не может превратиться в фактор, определяющий исход голосования.

Местный VS чужой

Яркую специфику кампании придает не только высокая конкурентность. Грядущие выборы можно рассматривать как противостояние двух моделей позиционирования кандидата – традиционного популизма и «новой искренности».

С одной стороны, большинство участников кампании подчеркивают свою принадлежность к «местным». Даже Дмитрий Носов, покинувший Забайкалье в возрасте 7 лет, делает упор на лояльность местной идентичности. Кандидат-олимпиец даже вынужден привнести в свой образ элементы «блатной романтики», популярной среди достаточно большого числа жителей края. Это поведение можно назвать ожидаемым и рациональным. Однако нельзя забывать о том, что отсутствие местных корней не помешало в прошлом уроженцу Донбасса Иосифу Кобзону шесть раз избираться в Госдуму от Забайкалья.

Одновременно многие кандидаты включают в свои предвыборные программы элементы откровенного популизма. Например, избирателям обещают отменить пенсионную реформу и добиться снижения цен на бензин. Каким образом отдельно взятый депутат или даже фракция парламентской оппозиции смогут этого добиться – вопрос риторический.

Московский кандидат

С другой стороны, «зеленый кандидат» Александр Закондырин выстраивает свое позиционирование на искренности и теме эффективности, превращая негативные элементы в достоинства. Он и не пытается ретушировать свой статус «московского варяга». Напротив, Закондырин подчеркивает свою «столичность», акцентируя внимание на наличии лоббистского ресурса в федеральных структурах власти и корпорациях, представленных в регионе. Очевидно, это должно убедить избирателей в том, что кандидат-москвич способен «выбить» необходимые ресурсы и принести максимальную пользу краю.

Закондырин активно эксплуатирует вполне реальную экологическую повестку. Она охватывает проблемы, вызывающие у жителей Забайкалья опасения за собственную жизнь и здоровье (в первую очередь, это касается качества атмосферного воздуха и воды).

Какая из двух моделей позиционирования кандидата является более эффективной, покажут результаты голосования. Уверенно утверждать можно лишь одно: исход голосования в округе не предрешен, и считать будут каждый бюллетень. И эта ситуация не является уникальной. Сосуществование множества элитных групп и наличие сложной системы связей между ними не только не блокирует политическую конкуренцию, но и создает условия для ее развития.