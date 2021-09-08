Юрист предупредила россиян об уголовной ответственности за некоторые селфи

Публикация некоторых снимков на страницах в соцсетях может обернуться в определенных случаях привлечением к гражданской, административной и уголовной ответственности авторов фотоматериала. Также работодатель может привлечь своего сотрудника за некоторые снимки к дисциплинарной ответственности, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.

«Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!» - рассказала Хомякова.

Юрист напомнила, что в России запрещено публиковать снимки людей без их согласия, посты экстремистского характера, призыва к массовым беспорядкам, порнографию, а также сведения составляющие гостайну или порочащие облик органа власти.

В качестве наглядного примера юрист привела историю об увольнении сотрудника МВД из-за публикации в Instagram. На снимке полицейский «распивал спиртные напитки со своими воспитанниками». Также, по словам Хомяковой, показателен случай с увольнением медсестры, которая на своей странице «ВКонтакте» разместила фото палаты и пациенток с надписью «Рабочая обстановка».

Одни из пользователей соцсетей и вовсе был привлечен к уголовной ответственности за фотографию человека с автоматом, которую он снабдил текстом, поддерживающим террористическую деятельность. За данную публикацию он был лишен свободы на 5 лет, сообщила юрист.

При этом Хомякова отметила, что есть и исключения из общих правил, когда можно публиковать фотографии людей без их согласия, - в случае, если владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно.

