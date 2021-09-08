Зеленский расширил список антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский пополнил санкционный список страны против РФ еще двумя фамилиями российских граждан, говорится на сайте главы государства. В частности, санкции введены против подполковника вооруженных сил России Ивана Кузнецова и жительницы Крыма, чья фамилия не называется. Санкции предусматривают блокирование активов и ограничения торговых операций, также лица, добавленные в список, не смогут выводить капиталы за пределы Украины.

Уточняется, что санкции против Кузнецова введены за его участие в боевых действиях в Сирии. В отношении военного будет действовать пакет экономических ограничений, а именно он не сможет пользоваться и распоряжаться имуществом на украинской территории, совершать торговые операции. Также санкции подразумевают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, аннулирование специальных разрешений на пользование недрами. Помимо этого Кузнецова лишили государственных наград Украины.

Жительнице Крыма власти Украины временно ограничили право пользоваться и распоряжаться имуществом. Также власти будут предотвращать вывод ее капиталов за пределы Украины.

Указ о введении санкций против 23 россиян и 81 российской организации был подписан Зеленским в марте текущего года. В начале апреля список пополнили еще 77 российских предприятий. В мае Зеленский объявлял о бессрочном продлении масштабных санкций против более 600 российских физлиц, среди которых глава Крыма Сергей Аксенов и главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

