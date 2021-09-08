Журнал TimeOut назвал Москву одним из лучших городов мира

Британский журнал TimeOut опубликовал рейтинг самых лучших городов мира, в который вошла столица России Москва.

В голосовании приняли участие почти 27 тыс. респондентов, которые выбирали города, по их мнению, претендующие на звание «лучшего». В исследовании отмечается, что за последние годы Москва превратилась в динамично развивающееся место с музеями, точками питания высшего класса и необыкновенной современной архитектурой, передаёт РИА Новости.

При этом участники опроса оценили культурную составляющую российской столицы. По их мнению несмотря на отсутствие «духа общности» вследствие пандемии COVID-19, Москва остаётся одним из самых красивых городом мира, сочетающих в себе как исторические памятники культуры, так и современные архитектурные новшества. Кроме того, респонденты отметили столичное метро.

«Метро Москвы – одно из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе» – говорится в публикации.

Лидерами же рейтинга стали Сан-Франциско (США), Амстердам (Нидерланды) и Манчестер (Великобритания). Американский город, по мнению участников опроса, отличается прогрессивностью, большим количеством комфортных парков и аккуратными парковками. Амстердам выделяется статусом «экологически сознательного мегаполиса», а Манчестер – «культурными, ночными мероприятия и духом общности».