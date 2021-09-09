Аналитики рассказали, на что россияне стали чаще тратить деньги

За истекший период 2021 года россияне на фоне ослабления коронавирусных ограничений стали чаще покупать одежду и косметику, говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Результаты опроса имеются в распоряжении агентства РИА Новости.

Уточняется, что у женщин количество операций по картам по покупке одежды в сравнении с прошлым годом выросло на 40%, у мужчин - на 15%.

В ходе исследования специалисты изучили операции по картам банка за 8 месяцев текущего года, а также средние чеки в магазинах одежды и обуви, магазинах косметики, парикмахерских и салонах красоты.

«Обновлять гардероб за восемь месяцев 2021 года стали заметно чаще, чем в прошлом году. На период с января по август 2020 года пришлись три месяца режима строгой изоляции: россияне реже выходили из дома, посещали общественные места», - сообщают аналитики. Они уверены, что именно режим ограничений снизил потребности россиян в обновлении гардероба в прошлом году.

«Мужской» чек на покупки в магазинах одежды и обуви вырос на 3,6% по сравнению в 2020 годом и составил в среднем 5 111 рублей. Женщины тратили в среднем за шопинг 3 122 рубля, что на 2% меньше прошлого года.

На втором месте по тратам у россиян расположились магазины косметики. Покупки, совершенные по картам у женщин, не изменились по сравнению с прошлым годом, тогда как мужчины значительно снизили свою активность, сократив траты в этом направлении на 11%.

При этом духи, декоративную или косметику по уходу и подобные товары мужчины в среднем покупали на 3 602 рубля (чек вырос на 28% относительно прошлого года), а женщины - на 1 990 рублей (рост на 2%).

Третье место по расходам за восемь месяцев 2021 года заняли салоны красоты и парикмахерские. Общее количество операций по картам банка у мужчин здесь выросло на 14%, а у женщин - на 20%.

