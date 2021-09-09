Более 365 млрд рублей вложат в реорганизацию шести бывших промзон в Москве – заммэра Ефимов

Шесть индустриальных кварталов появятся в рамках проекта комплексного развития территорий в столичном Северо-восточном округе (СВАО). Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 365 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы вложат более 365 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов составит 37 миллиардов рублей в год. Общая площадь этих участков превышает 49 га. Проект даст городу новые рабочие места: их будет создано порядка 44 тысяч. Также там появятся новые школы, детские сады и поликлиники», - рассказал Ефимов.

В районах Бутырский и Северное Медведково будет преобразовано по две территории бывших промзон, в районах Алтуфьевский и Отрадное — по одной. Размер участков – от 7,4 га до 29 га.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в рамках шести проектов планируется возвести более 1,5 млн кв. метров недвижимости. Проекты позволят создать в СВАО 497 тыс. кв. метров современных производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут более 697 тыс. кв. метров. Кроме того, будет построено 337,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 111,5 тыс. кв. метров по программе реновации, рассказал он.

Комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.