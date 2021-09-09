Эксперты в Германии назвали последнее препятствие для «Северного потока – 2»

Новое правительство Германии – является последним препятствием при реализации проекта «Северный поток – 2», считают аналитики издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман.

Авторы материала уверены, что противники трубопровода рассчитывают, что проект будет «торпедирован» при помощи новых властей Германии, строгих требований Брюсселя, а также иска «Немецкой экологической организации».

Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией и требовать «полного выполнения предписаний Газовой директивы к Газпрому» в случае, если федеральное правительство отвернется от «Северного потока — 2», пишут обозреватели.

Газовая директива предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Положения документа действуют в отношении всех трубопроводов, построенных после 2019 года и ведущих из третьих стран в Евросоюз, говорится в материале.

Аналитики считают, что смена власти в Германии приведет к новым штрафам в отношении «Северного потока-2» со стороны США.

Трубопровод «Северный поток — 2» был достроен на текущей неделе. Общая мощность газовой магистрали, идущей из России в Германию, составляет 55 миллиардов кубометров.

Ранее эксперты в Германии высказали предположение, что новое немецкое правительство – является последним препятствием при реализации проекта «Северный поток – 2». Специалисты утверждают, что противники трубопровода рассчитывают, что проект будет «торпедирован» при помощи новых властей Германии, строгих требований Брюсселя, а также иска «Немецкой экологической организации».

