Космонавты снова выйдут в открытый космос для интеграции модуля «Наука»

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в четверг во второй раз выйдут с Международной космической станции в открытый космос для интеграции модуля «Наука», который пристыковался к МКС 29 июля, сообщает «Интерфакс».

Космонавтам предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю «Наука», установить на модуле «Поиск» платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН», а также провести соединение интерфейсов модуля «Наука» и «Звезда» российского сегмента МКС. Кроме того, космонавтам предстоит заняться монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля «Наука» и проведением фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что для полной интеграции модуля «Наука» понадобится около 10 выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле «Рассвет».

4 сентября «Эксперт» сообщал, что космонавтам не удалось подключить к модулю «Наука» Ethernet кабель. «Новицкий и Дубров сворачивают активность и готовятся вернуться в "Поиск", они перенесут подключение кабеля Ethernet к модулю "Наука" на следующий выход в космос», – сказал диктор NASA в ходе трансляции, которую ведет агентство.

29 июля «Эксперт» сообщал, что оссийские космонавты сообщили наземным службам о том, что двигатели пристыковавшегося к Международной космической станции несколько часов назад многоцелевого лабораторного модуля «Наука» незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Позднее двигатели «Науки» удалось отключить.

«Роскосмос» объяснил незапланированное включение двигателей модуля «Наука» «работами с остатками топлива».