Москва вошла в рейтинг лучших городов мира по версии TimeOut

Британский журнал TimeOut опубликовал рейтинг лучших городов мира, в который вошла Москва. Российская столица заняла в рейтинге 34-е место. В общей сложности в опросе приняли участие около 27 тысяч человек. Участники исследования отметили культурную составляющую мегаполиса, его динамичное развитие, большое количество театров музеев и ресторанов высшего класса. Особое внимание респондентов привлекла необыкновенная современная архитектура.

В публикации отмечено, что «московское метро является одним из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе».

В тройку лидеров вошли Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер.

Лидер рейтинга особо был отмечен за прогрессивность, большое количество комфортных парков и аккуратные парковки.

Главными преимуществами Амстердама участники опроса назвали его статус «экологически сознательного мегаполиса», а Манчестер получил высокие оценки за ночные мероприятия и «дух общности».

Ранее Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге Cost of Living, оценивающем мировые города по стоимости проживания. В данном списке российская столица расположилась на одном уровне с Будапештом и Монтерреем, в Европе по соседству с Москвой расположились Варшава, Белград.

