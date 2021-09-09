Цены на нефть застыли на месте

Мировые цены на нефть утром 9 сентября торгуются без единой динамики в основных марках, свидетельствуют данные торгов. Рынок отреагировал на публикации по запасам в США, а также инвесторы опасаются новой волны коронавируса и связанных с ним ограничений.

По состоянию на 7.50 по московскому времени стоимость котировок сорта Brent с поставками в ноябре выросла всего на 0,23%, до $72,77 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,12%, до $69,22 за баррель.

Инвесторы утром в четверг продолжают оценивать ряд неоднозначных факторов, а именно данные по запасам сырья в США, где по сообщению Американского института нефти (API) запасы нефти за неделю по 3 сентября сократились на 2,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижения на 3,8 миллиона баррелей.

Восстановление спроса на нефть идет более низкими темпами из-за растущего числа случаев заболевания ковидом, считают аналитики Commonwealth Bank.

