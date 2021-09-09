В Минфине США сообщили об угрозе дефолта

Имеющиеся в распоряжении США резервы закончатся в октябре, что потребует наращивания американского госдолга, считает министр финансов страны Джанет Йеллен.

«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – говорится в письме Йеллен законодателям. Документ цитирует ТАСС.

Она уверена, что промедление при решении вопроса о расширении предельного объема госдолга может нанести непоправимый ущерб американской экономике, а также всем мировым рынкам.

Ранее Конгресс США заморозил большинством голосов госдолг страны до 31 июля. С начала августа текущего года Минфин стал вводить «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

Йеллен уже обращалась к Конгрессу с предупреждением об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга в срок до 2 августа. К октябрю, по ее мнению, возможности властей США выплачивать долги могут быть серьезно подорваны из-за запланированных на этот период серьезных бюджетных расходов.