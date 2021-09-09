Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ начинает новый учебный год с высоких результатов

В 2021 году Высшая школа экономики запустила 11 новых онлайн-программ высшего образования, две из которых разработаны и реализуются Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ. Это программа «Маркетинг-менеджмент» и программа «Управление цифровым продуктом». Программы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ – одни из лидеров приема 2021 года, а программа «Управление цифровым продуктом» – абсолютный лидер по набору среди всех магистерских онлайн-программ НИУ ВШЭ.

Павел Волощук, академический руководитель образовательной программы «Управление цифровым продуктом» НИУ ВШЭ: «В этом году - наш первый набор и сразу 129 студентов. Это говорит о востребованности программы и накладывает на нашу команду обязательство по созданию лучшего образовательного опыта для обучающихся.»

Программа «Управление цифровым продуктом» – очная магистерская программа, реализуемая в партнерстве с компанией «Нетология», одним из лидеров рынка онлайн-образования в России. Цель программы – подготовить продуктовых менеджеров, владельцев продукта, руководителей проектов и продуктовых аналитиков. Основу программы составляет проектная работа, а учебный план выстроен с учетом запросов ведущих IT-компаний России.