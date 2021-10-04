Особенности получения сертификата соответствия ISO 9001

В рамках добровольной сертификации производится оценка уровня соответствия этой системы главным пунктам международного стандарта ИСО 9001-2015.

В данный стандарт включены оценочные критерии внедрения СМК компаний разных направлений деятельности. В Российской Федерации используется адаптивный вариант – национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Использование национальных норм регламентирует ФЗ №162 «О стандартизации».

Российский стандарт содержательно ничем не отличается от англоязычного. По существу, он представляет собой переведенный с английского языка на русский текст. Таким образом, между оформленными в российских системах документами и выданными иностранными уполномоченными организациями аналогами нет никаких принципиальных различий. Процедура выполняется согласно существующему национальному стандарту.

Благодаря получению сертификата соответствия ISO 9001 компания имеет возможность пользоваться целым рядом преимуществ, в число которых входят:

современная концепция организационных процедур с использованием системы входного контроля качества, предусматривающей своевременно осуществляемую модернизацию;

продуктивная платформа изготовления и продажи товаров, отвечающая европейским нормативам;

высокий уровень доверия покупателей к выпускаемым компанией изделиям за счет использования схемы контроля качества, которая отвечает требованиям стандарта ИСО 9001;

расширение возможностей для налаживания партнерских взаимоотношений с иностранными компаниями;

уменьшение уровня рисков, возникающих в процессе производств товаров;

эффективная организация дисциплинарной ответственности сотрудников, использующая систему распределения имеющихся у них полномочий;

использование упрощенных схем получения лицензий.

Наиболее распространенный мотив для получения сертификата ISO 9001 для компаний является участие в тендерах. Несмотря на то, что сертификация производится на добровольной основе, в тендерной документации нередко содержится условие о наличии сертификата ISO 9001 у претендентов. Поэтому компаниям, не соответствующим данному требованию, приходится отказываться от участия.