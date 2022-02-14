Акции дня: акции «Новатэка» растут на фоне цен на газ

В плюсе торговались акции газовой компании «Новатэк» по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 14 февраля. За день акции подорожали на +3,97% до 1617,6 рублей за бумагу

Акции дорожали на фоне цен на европейский газ, которые взлетели на 13,7% на открытии торгов на площадке ICE Futures, превысив отметку в 1 тысячу за 1 тыс. кубометров впервые с конца января. Спрос рос на фоне усиления геополитической напряженности и снижения запасов газа в европейских газовых хранилищах до рекордных минимумов. По информации Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается «Газпром», в европейских хранилищах осталось менее 10% от закачанного летом газа.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,84% до 3481,38 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,99% до 1426,09 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 94,47 долларов (-0,02%). Российская валюта укреплялась – 76,66 рублей за доллар.