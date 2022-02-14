Архитектурное бюро Нормана Фостера может построить туристический комплекс на Кубани

Кубанское винодельческое предприятие «Фанагория» планирует начать сотрудничество с известным британским дизайнерским бюро, основанным архитектором Норманом Фостером.

Об этом сообщает пресс-служба «Фанагории».

«Российская винодельня "Фанагория" провела переговоры с представителями британского архитектурного бюро Нормана Фостера. Обсуждались возможности сотрудничества в разработке британскими специалистами концепции дизайна премиальной винодельни и туристического комплекса в Краснодарском крае», — говорится в пресс-релизе предприятия.

Архитектурное бюро Нормана Фостера было создано в 1967 году, оно специализируется на стиле «хай-тек» и занимается проектированием самых разных объектов с использованием энергоэффективных технологий, от офисных зданий и терминалов аэропортов до мостов и музеев. Знаковые проекты Фостера — сорокаэтажный небоскреб 30 St Mary Axe в Лондоне, здание Apple Park (действующая штаб-квартира компании Apple в США), City Hall (резиденция администрации Большого Лондона) и новый стадион «Уэмбли» в Великобритании, а также крымский курортный комплекс Mriya Resort & Spa и штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге

Среди проектов бюро Нормана Фостера — винодельни в Сент-Эмильоне, Бордо (Франция), а также Испании, отмечает «Фанагория». Сейчас бюро ведет работу над проектом в графстве Кент (Великобритания).

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