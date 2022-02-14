Джонсон сравнил ситуацию на Украине с краем пропасти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация на Украине находится на краю пропасти, однако есть шанс избежать худшего развития событий.

«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России», – написал Джонсон в твиттере.

Ранее «Эксперт» сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России.

«Мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того – мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим», – сказал Данилов после встречи с представителями Верховной рады.