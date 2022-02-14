Нам нужны приливные электростанции, а не «красные приливы»

В последние годы в России, как и во всем мире, устойчивое развитие и ESG-трансформация заняли важное место в повестке как на государственном уровне, так и среди крупнейших корпораций и финансовых институтов. Одна за другой выходят ESG-политики компаний, некоммерческие организации наперегонки выпускают отчеты об устойчивом развитии, а климатическая политика и энергопереход стали инструментом продвижения национальных интересов и решения геополитических вопросов.

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Одновременно с реальной трансформацией на устойчивое развитие появилось много спекуляций на социальные и экологические темы, когда вместо оптимизации управленческих процессов, и реализации экономически обоснованных зеленых проектов, компании и регионы занимаются переименованием отделов, покупкой мест в рейтингах и гринвошингом (уловки благодаря которым у потребителя складывается ложное представление об экологичности продукта — прим «Эксперт»).

В этот период ESG-тщеславия российские регионы могут выйти со своим ответом: он может быть бюрократическим — выпустить документы, где привычные всем данные государственной статистики переупакованы под правильные формулировки, либо заняться реальной глубокой трансформацией экономики региона. Пока механизмы и содержание региональной ESG-трансформации вызывают много дискуссий, Камчатский край делает первые шаги к зеленой экономике. Наша задача — показать, что уже сегодня отдельной взятый регион, причем не относящийся к числу наиболее обеспеченных, может развиваться на основе устойчивых секторов экономики без ставки на природные ресурсы.

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Человек в повестке зеленой экономики

Средний житель российского региона воспринимает как что-то очень далекое и не связанное с качеством его жизни мировой дискурс о принимаемых мерах низкоуглеродного развития, формировании портфелей «зеленых» активов, таксономии зеленых проектов и стандартах в области устойчивого развития. Население оценивает экологичность места проживания качеством воздуха и воды рядом с домом, количеством зелени и скоростью вывоза отходов в городе.

Существенно иное восприятие экологичности места у жителей регионов, тесно связанных с природой. Житель такого региона как Камчатка ощущает свою прямую зависимость от природы буквально каждый день. Мы смотрим прогноз погоды на продвинутых метеорологических сайтах и сервисах, потому что существенно отличается зависимость от климатических условий на разных высотах над уровнем моря и близости к океану. Мы откапываем машины каждое утро из-под метрового слоя снега и можем «застрять» в аэропорту на несколько дней из-за пурги. Мы одеваем сноуборические маски, чтобы дойти до магазина, а не только для катания на горных склонах, просыпаемся ночью от толчков земли и наблюдаем за тем, как «курит» Авачинский вулкан, прямо из окна своего дома. Здесь, на Камчатке, мы активно пользуемся дарами природы: собираем ягоды в черте города, серфим на волнах Тихого океана и отлично разбираемся в видах лососевых рыб и их названиях. Природа напрямую касается каждого из нас, и мы ощущаем, как сам человек влияет на природу: разрушаем либо сохраняем природные территории регулированным туризмом, образуем мусорные полигоны либо перерабатываем отходы, добываем в реках либо рыбу, либо полезные ископаемые. Встреча с природой — величественной и одновременно хрупкой, опасной и близкой, оставляет неизгладимое впечатление на каждого. И только так — вдохнув океанской воздух, встретив медведя на берегу реки и почувствовав тепло вулкана под ногами — можно действительно изменить свое мышление, начать по-настоящему ответственно относиться к природе, не как к моде, а как к образу жизни. Остаться равнодушным к природе на Камчатке невозможно, именно поэтому в природориентированным регионе и социально-экономическое развитие необходимо развивать сбалансированно.

Можно уверенно сказать, что экономический рост может и не привести к благополучию людей, если упускать из виду состояние социальной сферы и качество окружающей среды.

Камчатский край на пути к зеленой экономике

Учитывая природное богатство Камчатки, критически важно выбрать правильный путь. необходимо сделать ставку на развитие на возобновляемых ресурсах и экологически чистых проектов, как государственных, так и частных. Зеленая экономика, циклическая экономика, снижение воздействия на окружающую среду, сохранение биоразнообразия, внедрение наилучших доступных технологий на производствах, участие в климатической повестке — все это основные инструменты достижения ключевых целей устойчивого развития для Камчатского края.

Приоритетом новой социально-экономической стратегии Камчатского края стало повышение качества жизни человека, основанное на зеленой экономике. В каждый из разделов стратегии в той или иной мере «вплетается» экологическая составляющая, связанная с уменьшением ресурсо-потребления, выбросов отходов, озеленения отраслей. Мы запускаем механизмы промышленного симбиоза, переработку отходов, возобновляемые энерго- и биоресурсы, а также биоэкономику.

В соответствии с высокими экологическими стандартами в Камчатском крае на различных уровнях разрабатываются и внедряются механизмы снижения негативных побочных эффектов. Идет учет экологического воздействия для оценки целесообразности и эффективности тех или иных проектов или инициатив. Существующие на национальном уровне стандарты экологического воздействия в Камчатском крае дополняются более высокими требованиями. Ряд таких решений по отношению к инвестпроектам в регионе уже приняли. Например, ограничена разработка полезных ископаемых, в первую очередь, рассыпного золота в районах особого экологического, туристического и рыбоохранного значения. Благодаря поддержке Минприроды России введен мораторий на распределение недр и принимаются меры по минимизации негативных последствий разработки уже распределенных участков. Потому что долгосрочный вред существенно превосходит краткосрочный экономический результат.

Не все экономически выгодные проекты одинаково полезны с точки зрения такой модели развития. Пример из советской истории — проект строительства каскада ГЭС на р. Жупанова, согласно расчетов энергетиков, должен был обеспечить топливно-энергетический баланс центральной части Камчатки. Однако его реализации привела бы к непоправимому вреду для долины р. Жупанова, на границе с уникальным на Земле местом — Кроноцким заповедником. Принимая во внимание негативное влияние на уникальные природные комплексы, Правительство Камчатского края публично объявило, что данный проект принципиально неприемлем и его реализация не планируется. Аналогичное решение принято и по проекту создания рыбоводного канала на р. Кроноцкой.

Следующий шаг — сделать экологическую оценку каждого проекта обязательной, а оценку влияния на экологию - приоритетной. Особенно при включении в перечень инвестиционных проектов, которые будут поддержаны правительством Камчатского края. Проектам на природных, а также сопряженных с заповедными территориями локациях вменена обязательная оценку антропогенного воздействия на экосистемы.

О развитии возобновляемых источников энергии на Камчатке

Сама природа подталкивает на Камчатке к реализации устойчивой модели развития. Так, Камчатка обладает уникальными возможностями использования возобновляемых источников энергии: мы работаем на энергии ветра, солнца, рек, термальной воды. В перспективных планах — модернизация и наращивание потенциала ветроэнергетики, геотермальных станций, создание приливной электростанции, ориентированной на производство «зеленого водорода».

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Лишь 10% населения Камчатки проживает в удалении от основного энергоцентра, но там же располагаются 94% горнопромышленных и 89% береговых рыбоперерабатывающих предприятий, на территориях, не обеспеченных передающими электросетями, с чрезвычайно высокими энерготарифами. В настоящее время данный тариф выравнивается до среднего по Дальнему Востоку за счет регионального и федерального бюджетов. Применяя зеленые технологии в энергетике, возможно снижение нагрузки на бюджет на миллиарды рублей ежегодно.

По данным Института вулканологии ДВО РАН, геотермальные ресурсы Камчатки оцениваются в 5000 МВт. 90% населения проживает в непосредственной близости от месторождений геотермальной тепловой энергии, в то время как задействовано не более 2% от потенциала. Сейчас в качестве энергоносителей используются в основном невозобновляемые источники энергии — природный газ, уголь, дизель, а в последние годы, в связи с дефицитом газа все больше доля топочного мазута. Уже разработаны и реализуются на принципах энергосервисных контрактов проекты комбинированной генерации — с использованием солнечных и ветровых источников — в отдаленных северных поселках региона, таких как Ключи, Козыревск, Оссора и ряде других.

В стратегической перспективе рассматриваются возможности развития водородной энергетики. Природные возможности наивысших в Тихом океане приливов (суточный перепад свыше 13 метров!) дают возможность потенциально рассматривать Пенжинскую губу местом развития приливной энергетики высокой мощности. Расположенная на значительном удалении от основных потребителей электроэнергии, такая генерация может быть направлена на экономически эффективное производство водорода с дальнейшим экспортом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время уже ведется разработка и предварительный расчеты строительства Пенжинской приливной электростанции (Пенжинская ПЭС), расположенной в Пенжинской губе Охотского моря, в целях дальнейшего производства водорода, азота или химических соединений на его основе.

Экологический мониторинг и изучение климата и океана

После «красных приливов» на Камчатке осенью 2020 года у населения возникла потребность в получении оперативной информации о состоянии окружающей среды (тогда ученые объяснили изменение цвета воды у побережья полуострова массовым цветением водорослей типа Karenia — ред. Expert.ru). Общественный резонанс не прошел даром — в регионе заработала система экологического мониторинга https://eco.kamgov.ru/, куда стекаются данные о состоянии воздуха, почвы, воды, подкрепленные лабораторными обследованиями. Каждый житель региона может ознакомиться с размещенной на ресурсе информацией и в форме обратной связи добавить свои наблюдения.

Уже ясно, что данное явление не было разовым — в 2021 году аналогичные по мощности «красные приливы» наблюдались у берегов Японии. Системный мониторинг акватории прибрежных морей Тихого океана в перспективе позволит спрогнозировать появление «красных приливов» и подобных ситуаций. На Камчатке начинает свою работу Центр климата и океана в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «НОЦ Север». Задача Центра —проводить систематичные научные исследования в области устойчивого развития рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов, изучение изменения климата и экосистем. Но самое главное — объединить разрозненные на сегодняшний день научные коллективы и организации вокруг стратегически важной задачи — оценка изменений происходящих в океане, смоделировать климатические и иные факторы, изучить возможности поглощения углерода гигантской природной «фермой» — океаном, и бескрайними «подводными» лесами, водорослями. С этой целью будет создан «морской карбоновый полигон».

О развитии экологического туризма на Камчатке

Камчатка — символ нетронутой природы, известный во всем мире и один из самых узнаваемых российских брендов в глобальном измерении. Камчатский край - однин из лидеров по площади особо охраняемых природных территорий. В регионе созданы 4 ООПТ федерального значения и более 90 региональных. ООПТ Камчатского края признаны на международном уровне — 6 территорий включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Территории обладают огромным потенциалом с точки зрения развития устойчивого экологического туризма. Экономический потенциал туристической отрасли в Камчатке оценивается более чем в 100 млрд.руб. ВРП в годовом измерении. И это требует от нас большой работы по снижению антропогенной нагрузки на природу. При развитии туризма Камчатка делает акцент на кластерный подход: все тяжелые, капитальные, инфраструктурные решения выносятся за пределы заповедных территорий, одновременно давая новую жизнь поселкам вокруг и сохраняя уникальные природные экосистемы.

В 2020-2021 годах Камчатский край начал перезапуск системы особо охраняемых природных территорий — перехода от существования к развитию. И если проекты в области энергетики и устойчивого рыболовства сформируют основу экономического роста, то туризм — это перспективные рабочие места и занятости для жителей на всей территории полуострова.

Поддержка бизнеса с высокими экологическими стандартами

Одновременно с этим Камчатский край поддерживает существующий бизнес, работающий по высоким экологическим стандартам, так как для региона это может привести к высоким результатам. Во первых, снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в природную среду; во-вторых — утилизировать уже накопленный ущерб природе; в-третьих — стимулировать внедрения зеленых технологий в производстве.

Кроме того, важно поддерживать малый и средний бизнес в зеленой трансформации на уровне региона, так как именно предпринимательская деятельность влияет на потребительские привычки и может стать движущей силой устойчивого экономического роста. В Камчатском крае на периодичной основе запускается акселератор зеленого бизнеса, где малый и средний бизнес региона вместе с менторами и трекерами внедряет экологические стандарты в работу предприятий. Так, мы прогнозируем, что на Камчатке появится больше бизнесов, которые проходят экологическую трансформацию. Выделяются гранты экологическим бизнесам, разрабатываются льготы и налоговые преференции бизнесам с высокими экологическими стандартами. В наши задачи входит стимулирование бизнеса на следование высоким экологическим стандартам. Например, в гостиничном бизнесе показателем зеленой гостиницы может стать получение сертификата экогостиницы и получать государственную поддержку в первоочередном порядке или с повышающим коэффициентом.

О вовлечении населения в экологические проекты

Формирование у жителей и гостей региона культуры бережного отношения к природе, к своему окружению — едва ли ни ключевой фактор формирования основы экологически осознанного общества. Мы видим отдельные попытки внедрения таких инструментов: раздельный сбор отходов, экологичная упаковка, системы экономии энергии и т.д. Поэтому важной частью зеленой экономики станет именно формирование экологической культуры населения.

На Камчатке уже реализуется проект «Школа защитников природы». В нем могут принять участие все желающие и получить знания в области заповедного дела как для профессионалов, так и «для чайников». В пределе каждый житель Камчатки — защитник природы, понимающий природоохранные технологии и способный поделиться секретами сохранения природы с гостями полуострова. Глубокое обучение прошло уже более ста человек не только с Камчатки, но и из совершенно разных уголков страны. На базе школы запускаются и новые эколого-просветительские программы, в том числе для волонтеров, которые будут работать на заповедных территориях.

С целью поиска конкретных решений зеленой экономики, их демонстрации на Дальнем Востоке и внедрения в России при поддержке Председателя Правительства Российской Федерации ихаила. Мишустина в 2020 году создан на Международный образовательно-научный центр «Ойкумена». Проект отслеживает наилучшие мировые тенденции в области зеленых технологий и призван стать «проводником» зеленых технологий не только в экономику региона, но и в области образования, экологического воспитания, формирования культуры бережного отношения к окружающей среде. Проект включает строительство зеленого кампуса с применением наилучших решений энергоэффективности, углеродной нейтральности и биотехнологий.

О внедрении экологических стандартов в работу органов власти

Лучший способ запустить новое направление — подать пример самому. Поэтому важная задача — перевод текущей работы самих органов власти и государственных предприятий на деятельность в соответствие с декларируемой повесткой устойчивого развития, принципами Целей устойчивого развития и ESG-подхода. Одним из первых шагов стало внедрение государственных зеленых закупок: сейчас мы выбираем группы товаров, на которые начнем постепенно вводить критерии экологичности при госзакупках. Региональное правительство при рассмотрении себя как структуры, причем большой структуры, может оценить свой экологический след и впоследствии минимизировать его.

В масштабах всей страны принципиально важно ускорить разработку национального плана достижения Целей устойчивого развития-2030 под эгидой Правительства Российской Федерации. А в государственном планировании целесообразно меньше опираться на такие устаревшие экономические показатели, как ВВП, и больше внимания уделять индикаторам устойчивого развития, Индексу человеческого развития и сбалансированным оценкам благополучия в регионах и странах.

В приоритетных сферах зеленой экономики необходимо запустить межгосударственные проекты, целесообразно организовать бизнес-миссии между регионами России и странами мира по вопросу внедрения успешных практик зеленого бизнеса и государственного управления, сделать обмен опытом системным. Первыми шагами могут быть контакты на уровне отдельных регионов, межрегиональных связей с зарубежными странами.

Главная задача региональных органов власти в области развития зеленой экономики — сформировать условия для экологизации бизнеса и населения. В этом направлении как у Камчатского края, так и у других регионов России еще огромный пласт работы, которую важно начинать уже сейчас, не откладывая на неизвестное будущее, ведь это будущее мы формируем уже сегодня.