Эксперт: перед создателями робота «Маркер» стоит вопрос степени контроля человека над боевыми действиями

Захват планеты роботами до сих пор будоражит умы обывателей. Однако реальность не подстраивается под страхи, и теперь автономные машины могут стоять на страже воздушных рубежей России. Российский робот «Маркер» был испытан в качестве комплекса ПВО «ближней руки» для уничтожения беспилотников и дронов-камикадзе.

Старт проекту «Маркер» был дан в 2018 году. Тогда российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) поручил Научно-производственному объединению «Андроидная техника» разработать полностью автономный наземный робототехнический комплекс.

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АО «НПО «Андроидная техника» было создано в 2009 году. Предприятие специализируется на разработке, производстве и обслуживании различных роботехнических комплексов. Разработки НПО применяются не только в военной, но и в медицинской и космической сфера. Заказчиками выступают Минпромторг, Минобрнауки, Минздрав, ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом», ФПИ и другие.

Новое создание российских инженеров представляет собой робота на универсальной платформе, пригодной для размещения десятков различных модулей.

Впервые «Маркер» был замечен СМИ на испытательном полигоне в 2020 году. Тогда робот был оснащен пулеметом «Утес» и блоком для двух РПГ-26. Эксперты были поражены скоростью работы модуля машины: башня делала оборот на 400 градусов за секунду. Благодаря новой схеме приводных решений робот был способен вести одновременное поражение целей различными типами оружия.

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Главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов уже тогда отметил, точность и скорость работы «Маркера» позволяет уничтожать не только наземные цели, но и беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Похоже, именно эти качества и навели конструкторов на мысль создать специальную «охранную» версию «Маркера». Впервые данная разновидность робота была задействована на космодроме «Восточный». В основные его основные задачи входило: контроль территории, передача сигнала об опасности, сопровождение «гостя». Система отслеживания была доведена до идеала: машина смогла распознать даже косвенные следы «вторжения».

Убийца дронов-убийц

Вспоминая последствия атаки беспилотниками объектов в Саудовской Аравии, роль БЛА во время боевых действий в нагорном Карабахе, а также применения таких аппаратов Киевом против ополченцев на Донбассе, становится очевидно — акцент методов ведения боя в современных условиях смещается к использованию беспилотной техники.

«Конечно, угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами и дронами-камикадзе, существует. И главная сложность заключается в обнаружении и быстрой реакции на атаку такого «поражающего боеприпаса». В некоторые моменты люди среагировать просто не успевают, но успевает среагировать техника, которая работает в автоматизированном режиме», — рассказал «Эксперту» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Свое неоценимое преимущество роботизированная техника уже доказала в Сирии, напомнил Леонков. Например, ЗРК «Тор М2», стоящие на охране базы Хмеймим, не раз в автоматизированном режиме сопровождали и уничтожали беспилотники врага, которые, по словам эксперта, использовали крайне «хитрую траекторию и схему атаки».

Однако «Тор» и испытываемый «Маркер» — далеко не единственные роботы российской армии России. На данный момент можно сказать, что практически вся противоракетная оборона страны «построена на компьютерах и с применением искусственного интеллекта», заметил в разговоре с «Экспертом» военный историк Юрий Кнутов.

«То есть все зенитно-ракетные комплексы, начиная с С-300 последней модификации — это комплексы-роботы. Например, «Панцирь» определяет какие цели наиболее опасны, берет их на сопровождение и сам решает, чем их сбивать — пушкой или ракетой», — подчеркнул Кнутов. При этом создание «Маркера» стало настоящим прорывом российской военной инженерии.

«Он становится частью целой «сети». То есть радиолокационные комплексы доносят информацию на командный пункт, и происходит целераспределение на роботов, а они уже открывают огонь и поражают цель. Это все будет происходить в десятки раз быстрее и точнее, чем делают люди», — добавил Кнутов.

Учитывая столь же стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов, новому «Маркеру» есть место в российской армии. Тем не менее, считает эксперт, перед создателями все же стоит ряд принципиальных вопросов, в том числе именно степень контроля человека над боевыми действиями.

«Несмотря на то, что фактически подобные технологии у нас уже освоены, контроль человека все еще сохраняется. И при внедрении проектов с большей автономизацией придется решить проблему дистанционного контроля, чтобы робот случайно не допустил какую-то ошибку. Хотя сколько мы применяем наши комплексы, таких ошибок не было ни разу», — заключил Кнутов.

Нового боевого робота испытают на войне

Впрочем, на данном этапе говорить о промышленном выпуске робота, очевидно, еще рано. Можно предположить, что «Маркеру» предстоит еще ряд испытаний, в том числе и непосредственно в действующей армии. И нельзя исключать, отметил Леонков, что в ходе испытаний будут обнаружены те или иные недостатки, как это было с техникой, использованной в Сирии.

Однако уже сейчас можно признать, что «Маркер» — это показатель значительного прогресса российских военных технологий. На сегодняшний день подобные разработки имеют только две страны — США и России.

«Даже по ряду систем ПВО мы американцев обгоняем. У США идут исследования, они широко такие системы рекламируют, демонстрируют, но на вооружение не ставят. Мы не сколько рекламируем, сколько испытываем, проверяем на учениях и в районах боевых действий, а потом ставим на боевое дежурство. В общем, не шумим, а делаем», — заключил Кнутов.