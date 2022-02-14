Эксперт: перед создателями робота «Маркер» стоит вопрос степени контроля человека над боевыми действиями

Захват планеты роботами до сих пор будоражит умы обывателей. Однако реальность не подстраивается под страхи, и теперь автономные машины могут стоять на страже воздушных рубежей России. Российский робот «Маркер» был испытан в качестве комплекса ПВО «ближней руки» для уничтожения беспилотников и дронов-камикадзе.
«Маркер» успешности
Старт проекту «Маркер» был дан в 2018 году. Тогда российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) поручил Научно-производственному объединению «Андроидная техника» разработать полностью автономный наземный робототехнический комплекс.
АО «НПО «Андроидная техника» было создано в 2009 году. Предприятие специализируется на разработке, производстве и обслуживании различных роботехнических комплексов. Разработки НПО применяются не только в военной, но и в медицинской и космической сфера. Заказчиками выступают Минпромторг, Минобрнауки, Минздрав, ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом», ФПИ и другие.
Новое создание российских инженеров представляет собой робота на универсальной платформе, пригодной для размещения десятков различных модулей.
Впервые «Маркер» был замечен СМИ на испытательном полигоне в 2020 году. Тогда робот был оснащен пулеметом «Утес» и блоком для двух РПГ-26. Эксперты были поражены скоростью работы модуля машины: башня делала оборот на 400 градусов за секунду. Благодаря новой схеме приводных решений робот был способен вести одновременное поражение целей различными типами оружия.
Главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов уже тогда отметил, точность и скорость работы «Маркера» позволяет уничтожать не только наземные цели, но и беспилотные летательные аппараты (БЛА).
Похоже, именно эти качества и навели конструкторов на мысль создать специальную «охранную» версию «Маркера». Впервые данная разновидность робота была задействована на космодроме «Восточный». В основные его основные задачи входило: контроль территории, передача сигнала об опасности, сопровождение «гостя». Система отслеживания была доведена до идеала: машина смогла распознать даже косвенные следы «вторжения».
Убийца дронов-убийц
Вспоминая последствия атаки беспилотниками объектов в Саудовской Аравии, роль БЛА во время боевых действий в нагорном Карабахе, а также применения таких аппаратов Киевом против ополченцев на Донбассе, становится очевидно — акцент методов ведения боя в современных условиях смещается к использованию беспилотной техники.
«Конечно, угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами и дронами-камикадзе, существует. И главная сложность заключается в обнаружении и быстрой реакции на атаку такого «поражающего боеприпаса». В некоторые моменты люди среагировать просто не успевают, но успевает среагировать техника, которая работает в автоматизированном режиме», — рассказал «Эксперту» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Свое неоценимое преимущество роботизированная техника уже доказала в Сирии, напомнил Леонков. Например, ЗРК «Тор М2», стоящие на охране базы Хмеймим, не раз в автоматизированном режиме сопровождали и уничтожали беспилотники врага, которые, по словам эксперта, использовали крайне «хитрую траекторию и схему атаки».
Однако «Тор» и испытываемый «Маркер» — далеко не единственные роботы российской армии России. На данный момент можно сказать, что практически вся противоракетная оборона страны «построена на компьютерах и с применением искусственного интеллекта», заметил в разговоре с «Экспертом» военный историк Юрий Кнутов.
«То есть все зенитно-ракетные комплексы, начиная с С-300 последней модификации — это комплексы-роботы. Например, «Панцирь» определяет какие цели наиболее опасны, берет их на сопровождение и сам решает, чем их сбивать — пушкой или ракетой», — подчеркнул Кнутов. При этом создание «Маркера» стало настоящим прорывом российской военной инженерии.
«Он становится частью целой «сети». То есть радиолокационные комплексы доносят информацию на командный пункт, и происходит целераспределение на роботов, а они уже открывают огонь и поражают цель. Это все будет происходить в десятки раз быстрее и точнее, чем делают люди», — добавил Кнутов.
Учитывая столь же стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов, новому «Маркеру» есть место в российской армии. Тем не менее, считает эксперт, перед создателями все же стоит ряд принципиальных вопросов, в том числе именно степень контроля человека над боевыми действиями.
«Несмотря на то, что фактически подобные технологии у нас уже освоены, контроль человека все еще сохраняется. И при внедрении проектов с большей автономизацией придется решить проблему дистанционного контроля, чтобы робот случайно не допустил какую-то ошибку. Хотя сколько мы применяем наши комплексы, таких ошибок не было ни разу», — заключил Кнутов.
Нового боевого робота испытают на войне
Впрочем, на данном этапе говорить о промышленном выпуске робота, очевидно, еще рано. Можно предположить, что «Маркеру» предстоит еще ряд испытаний, в том числе и непосредственно в действующей армии. И нельзя исключать, отметил Леонков, что в ходе испытаний будут обнаружены те или иные недостатки, как это было с техникой, использованной в Сирии.
Однако уже сейчас можно признать, что «Маркер» — это показатель значительного прогресса российских военных технологий. На сегодняшний день подобные разработки имеют только две страны — США и России.
«Даже по ряду систем ПВО мы американцев обгоняем. У США идут исследования, они широко такие системы рекламируют, демонстрируют, но на вооружение не ставят. Мы не сколько рекламируем, сколько испытываем, проверяем на учениях и в районах боевых действий, а потом ставим на боевое дежурство. В общем, не шумим, а делаем», — заключил Кнутов.