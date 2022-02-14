Кадыров обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к украинцам. Он назвал неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряженности. В заявлении, которое он опубликовал в Telegram, Кадыров подчеркнул, что выражает «личное, скромное мнение гражданина России».

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова», — говорится в послании Кадырова.

Он подчеркнул, что ни президент Владимир Путин, ни народы России не хотят войны. Кроме того, Кадыров признался в любви к Украине и ее народу, подчеркнув, что русские и украинцы — «один славянский народ, с общей историей, культурой и религией».

«Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией», — заключил Кадыров.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне состоялся уже третий с начала года телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Байден «подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины». По словам Зеленского, обсуждалась «агрессия России», имеющиеся риски и возможные санкции. Днем ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

