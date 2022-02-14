Количество ИП сократилось в большинстве российских регионов

В прошлом году в России было зарегистрировано 824,7 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 36,2% больше, чем в 2020-ом. Число закрывшихся ИП составило 800 тысяч — на 15,6% меньше, чем годом ранее. Однако положительный прирост ИП был обеспечен только за счет 35 российских регионов, в остальных 50 субъектах была зафиксирована убыль микробизнеса. Об этом говорится в аналитике международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанной на данных ФНС.

«Наиболее позитивная относительная динамика прироста отмечалась в Калмыкии (общее число ИП выросло на 17,4%), Республике Алтай (+13,4%), Карачаево-Черкесии (+12,7%), Тыве (+8,5%), Москве (+6,2%), Татарстане (+5,8%), Московской области (+5,2%), Башкортостане (+4,7%), Адыгее (+4,4%) и Удмуртии (+3,4%)», — сообщили аналитики.

Наибольшее сокращение индивидуальных предпринимателей наблюдалось в Ингушетии (-12,2%), Чечне (-11,7%), Дагестане (-10,5%), в Архангельской (-6,4%), Белгородской (-6,1%), Сахалинской (-5,9%) и Магаданской (-5,7%) областях, Приморском (-5,44%) и Камчатском (-5,41%) краях, а также в Еврейской АО (-5,2%).

Большая часть ИП (65%, или 520 тыс.) ликвидировались по собственной инициативе, треть (32,4%, или 259,4 тыс.) были исключены из реестра по решению налоговых органов, из-за смерти владельца бизнеса было закрыто 2%, или 16 тыс. индивидуальных предприятий, из-за банкротства — 0,2% (1481).

Всего на начало 2022 года в России было зарегистрировано около 3,59 млн ИП. Несмотря на то, что их меньше, чем было до пандемии, число открытий и ликвидаций ИП пришло к допандемийному балансу, констатируют аналитики.

Ранее «Эксперт» писал, что октябрь 2021 года стал рекордным по приросту новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве с мая 2019 года – их число превысило 7,8 тысяч, что больше результата сентября на 3,5%. Общее количество индивидуальных предпринимателей в Москве на 1 ноября достигло 356,3 тысячи, превысив на 1,2% показатель на аналогичную дату 2019 года. В Москве зарегистрирован каждый третий ИП Центрального Федерального округа и каждый десятый индивидуальный предприниматель России.

