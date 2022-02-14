Критерии и особенности выбора душевых кабин

Душевые кабины спб разнообразные. Остается лишь внимательно подойти к выбору конструкции.

Формы

Душевые кабины бывают разных форм. Это определяется с учетом формы поддона. Самыми популярными считаются:

прямоугольными;

квадратными;

пятиугольными;

полукруглыми;

асимметричными.

Выбор формы во многом зависит от личных предпочтений. Также следует учитывать особенности ванной комнаты.

Двери

Двери конструкций бывают разнообразными. Они отличаются:

габаритами;

методом открывания;

материалом.

В маленьких кабинах обычно находится одностворчатая дверь. Бывают двух- и трехстворчатые конструкции. Еще двери делятся на раздвижные, распашные, поворотные, складные.

Отличаются они и материалами. Двери делают пластиковыми и стеклянными. Эти практичные материалы выдерживают влагу, пар, температурные колебания.

Управление опциями

Элементы управления находятся в углу душевой кабины. При выборе конструкции следует ознакомиться с особенностями переключения различных функций.

Во многих кабинах есть 2 режима подачи воды: лейка и верхний душ. В некоторых конструкциях присутствует функция турецкой бани. Удобным является сенсорное управление.

Поддоны

Востребованы поддоны из:

стали;

керамики;

абс-пластика;

чугуна;

акрила;

камня.

У покупателей пользуются популярностью акриловые конструкции. Они несложные в уходе, отличаются легким весом, оснащены качественной звукоизоляцией. Небольшие повреждения быстро убираются с помощью полировочной пасты.

Задняя стенка

Ее чаще всего создают из стекла или пластика. В элитных душевых кабинах производители применяют древесину. В конструкциях, которые размещают в углу ванной, задней стенки нет.

Сзади кабины обычно находятся все опции. Это зеркало, полочка, дозатор. Оригинально выглядят прозрачные задние стенки.

Оснащение

В душевой кабинет могут быть различные приспособления и функции. Это:

мыльницы и полки;

сидение;

зеркало;

принудительная вентиляция;

турецкая баня.

Оснащение конструкции может быть разнообразным. Следует сразу решить, какие функции нужны, а без каких можно обойтись, ведь от встроенных опций зависит стоимость кабины. Учитывая все представленные моменты, можно легко подобрать подходящую конструкцию для своей ванной комнаты.