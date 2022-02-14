Критерии и особенности выбора душевых кабин

Душевые кабины спб разнообразные. Остается лишь внимательно подойти к выбору конструкции.
Формы
Душевые кабины бывают разных форм. Это определяется с учетом формы поддона. Самыми популярными считаются:
- прямоугольными;
- квадратными;
- пятиугольными;
- полукруглыми;
- асимметричными.
Выбор формы во многом зависит от личных предпочтений. Также следует учитывать особенности ванной комнаты.
Двери
Двери конструкций бывают разнообразными. Они отличаются:
- габаритами;
- методом открывания;
- материалом.
В маленьких кабинах обычно находится одностворчатая дверь. Бывают двух- и трехстворчатые конструкции. Еще двери делятся на раздвижные, распашные, поворотные, складные.
Отличаются они и материалами. Двери делают пластиковыми и стеклянными. Эти практичные материалы выдерживают влагу, пар, температурные колебания.
Управление опциями
Элементы управления находятся в углу душевой кабины. При выборе конструкции следует ознакомиться с особенностями переключения различных функций.
Во многих кабинах есть 2 режима подачи воды: лейка и верхний душ. В некоторых конструкциях присутствует функция турецкой бани. Удобным является сенсорное управление.
Поддоны
Востребованы поддоны из:
- стали;
- керамики;
- абс-пластика;
- чугуна;
- акрила;
- камня.
У покупателей пользуются популярностью акриловые конструкции. Они несложные в уходе, отличаются легким весом, оснащены качественной звукоизоляцией. Небольшие повреждения быстро убираются с помощью полировочной пасты.
Задняя стенка
Ее чаще всего создают из стекла или пластика. В элитных душевых кабинах производители применяют древесину. В конструкциях, которые размещают в углу ванной, задней стенки нет.
Сзади кабины обычно находятся все опции. Это зеркало, полочка, дозатор. Оригинально выглядят прозрачные задние стенки.
Оснащение
В душевой кабинет могут быть различные приспособления и функции. Это:
- мыльницы и полки;
- сидение;
- зеркало;
- принудительная вентиляция;
- турецкая баня.
Оснащение конструкции может быть разнообразным. Следует сразу решить, какие функции нужны, а без каких можно обойтись, ведь от встроенных опций зависит стоимость кабины. Учитывая все представленные моменты, можно легко подобрать подходящую конструкцию для своей ванной комнаты.