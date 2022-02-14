МГАСО и дирижер Илья Гайсин выступят в Концертном зале им. П. И. Чайковского

19 февраля 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
В программе — произведения Клода Дебюсси три симфонических эскиза «Море», сюита «Детский уголок» в переложении для оркестра.
За дирижерский пульт встанет Илья Гайсин, дирижер и скрипач, лауреат семи международных конкурсов скрипачей в Италии, Финляндии, России и Украине. Был удостоен премии Геннадия Рождественского.
Автор цикла, ведущий концерта — Артем Варгафтикю
Билеты на концерт 19 февраля 2022 года доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/139
Начало в 19:00.
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru