МГАСО и дирижер Илья Гайсин выступят в Концертном зале им. П. И. Чайковского

19 февраля 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

В программе — произведения Клода Дебюсси три симфонических эскиза «Море», сюита «Детский уголок» в переложении для оркестра.

За дирижерский пульт встанет Илья Гайсин, дирижер и скрипач, лауреат семи международных конкурсов скрипачей в Италии, Финляндии, России и Украине. Был удостоен премии Геннадия Рождественского.

Автор цикла, ведущий концерта — Артем Варгафтикю

Билеты на концерт 19 февраля 2022 года доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/139

Начало в 19:00.