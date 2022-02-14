Миллиардер сравнил состояние мировой экономики с похмельем

Мировая экономика находится в состоянии «похмелья» из-за программ стимулирования, которые в пандемию проводили США и которые вызвали скачок инфляции. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил российско-американский инвестор, основной владелец «Ренессанс Страхования» и экс-гендиректор НТВ Борис Йордан.

«Американцы как сумасшедшие печатали последние два года доллары и завели это все в экономику. Понятно, что они делали правильно. Потому что крах мог быть более серьезным во время пандемии, и государства должны были стимулировать эти экономики. Но сейчас идет некоторое похмелье, если можно сказать, после вот этого праздника», — отметил Йордан.

В России же, по его словам, наоборот, «сумасшедше позитивная ситуация» в экономике, потому что санкции заставили ее диверсифицироваться. И средний класс, как он считает, в РФ «очень сильно растет». Последний вывод миллиардер сделал, проанализировав свой бизнес страхования. Как уточнил Йордан, страховки покупают не богатые и не бедные люди, а именно средний класс, и его бизнес растет от 25 до 50% в год последние десять лет.

Бизнесмен признал, что геополитическая ситуация сейчас «пугает людей», что она нарушила «очень позитивный экономический и финансовый климат», который наблюдался до нее. При этом инвестор спрогнозировал, что после окончания обострения вокруг Украины на рынках произойдет «достаточно большой отскок».

Ранее «Эксперт» писал, что инфляция в настоящее время достигает уровней, невиданных уже несколько десятилетий. В частности, в декабре она выросла до 7% в Соединенных Штатах (это максимум с июня 1982 года) и до 5,4% в Германии (максимум с 1992 года). При этом, наблюдается восстановление экономической активности после нескольких карантинов по всему миру. Это восстановление поддерживается адаптивной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой, а также высвобождением отложенного спроса и сбережений, накопленных во время коронакризиса. Тем не менее частное и государственное потребление все еще отстает от уровня 2019 года, отметил профессор экономики Высшей школы социальных наук (Париж), доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, иностранный член РАН Жак Сапир.

