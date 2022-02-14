МОК решил не награждать призеров командного турнира фигуристов во время Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить награждение призеров командного турнира фигуристов во время Олимпийских игр.

Как пишет «РИА Новости», церемонию перенесли на неопределенный срок. «В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы А, хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», — приводит агентство сообщение МОК.

Отмечается, что если Камила Валиева станет победительницей в одиночном катании, церемония награждения также не состоится.

После завершения дела Валиевой комитет обещает организовать достойное награждение. Кроме того, МОК обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой по соображениям справедливости допустить Валиеву, которая займет 25-е место по итогам короткой программы, до произвольного проката, если она попадет в число 24 лучших спортсменок.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба 15-летней Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, а данные от стокгольмской антидопинговой лаборатории были получены только 8 февраля, через день после того как российские фигуристы выиграли командные соревнования. Валиевой грозит дисквалификация на срок до четырех лет. Российское антидопинговое агентство наложило на спортсменку временное отстранение, однако 9 февраля его сняли. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде (СAS). Сегодня, 14 февраля, СAS отклонил апелляцию МОК и WADA об отстранении Валиевой от участия в одиночных соревнованиях из-за положительной допинг-пробы.

Женские одиночные соревнования начнутся в Пекине 15 февраля, фигуристки представят короткую программу. Камила Валиева выйдет на лед под номером 26.

Помимо Валиевой, от России на Олимпиаде выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.