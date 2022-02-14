На крипторынке начался бешеный бум слияний и поглощений

Рынок криптовалют на глазах становится все более зрелым. Общий объем сделок слияний и поглощений (M&A) на нем вырос в прошлом году почти в 50 раз — до $55,003 млрд (с $1,112 млрд в 2020-м). Эти данные приводятся в опубликованном в понедельник обзоре PwC “2022 Global Cryptocurrency Mergers and Acquisition and Fundraising Report”.

«Мы видим, что крупные и наиболее развитые криптокомпании стали активнее участвовать в M&A — это знак того, что криптоиндустрия становится более зрелой и начинается ее консолидация», — отмечается в обзоре.

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Действительно, хотя формально рост идет давно (в 2019 году сумма таких M&A составляла лишь $481 млн), именно в 2021 году его темпы увеличились более чем на порядок. И это свидетельствует о переходе в совершенно новое качество.

Был совершен целый ряд сделок стоимостью более $1 млрд. Стартапы с такой капитализацией при выходе на биржу называют «единорогами», и тут за считанные месяцы их вывелось целое стадо. Годом ранее таких стартапов просто не было — крупнейшая сделка 2020-го была на $400 млн.

А вот в топ-10 сделок 2021 года даже на последнем месте — единорог BTC.com с $1,331 млрд. Крупнейшая же сделка — на $8,127 млрд — с Bullish (GI) Limited.

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Для доступа к рынкам капитала криптокомпании активно использовали механизм SPAC (special-purpose acquisition company). Это бланковые компании, прошедшие IPO, чтобы затем помочь без обычных формальностей выйти на биржу какому-нибудь бизнесу. Разместившись, они отправляются искать так называемую цель (target), с которой можно было бы слиться.

В прошлом году большую часть IPO, прошедших в США, составили именно размещения подобных компаний (613 из 1097). Такую активность по продаже «котов в мешке» некоторые называли признаком непомерно раздувшегося на рынке пузыря. Говорили о недостаточной прозрачности для инвестора, о завышении оценок, о том, что на медвежьем рынке они будут падать особенно быстро и пр.

Успешному привлечению средств это, однако, не мешало. Минусы для инвесторов — это плюсы для компании, пожелавшей попасть на биржу этим путем: листинг и деньги, конечно, приятнее получить быстро и без придирок. И зачастую целью SPAC оказывались компании именно из крипто-индустрии. Число сделок M&A с ними за год составило 393, причем 51% пришелся на США.

При этом в PwC обратили внимание на изменение основных источников активности на рынке. Если ранее это были крипто- и блокчейн-компании, то в 2021 году ими стали традиционный венчурный капитал и бизнес-инкубаторы. На них пришлось 24%.

Это тоже можно считать признаком взросления — таким же, каким в свое время для биткоинов, считавшихся игрушками для гиков, стали первые инвестиции от ветеранов Кремниевой долины. Но масштабы теперь иные. Общая сумма средств, привлеченных крипто-компаниями, увеличилась в 8 раз и достигла $34 млрд. Это не просто рекорд — это превышает все, что было собрано индустрией за все предшествовавшие годы ее существования.

Одной из причин столь взрывного роста стало создание за год еще 49 новых фондов, ориентированных на криптовалюту. И это не окончание тренда. Если говорить о числе людей, знакомых с криптомиром, ситуацию сейчас можно сравнивать с интернетом второй половины девяностых годов. Он тогда, казалось бы, тоже прошел большой путь, многие им пользовались, но настоящие деньги, огромный бизнес и устойчивые прибыли акционеров появились куда позже — в нулевых и десятых.