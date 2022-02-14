Несырьевой экспорт из РФ достиг исторического максимума

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в декабре 2021 года установил исторический рекорд ($22,8 млрд), а по итогам всего года он составил $193 млрд, что на 37% больше уровня 2020-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил $22,8 млрд. По итогам всего 2021 года он достиг показателя в $193 млрд, что на 37% больше, чем в 2020 году. Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли», — отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.

По данным центра, общий объем экспорта в прошлом году оценивается в $492 млрд, что практически повторяет рекордный уровень 2014 года. В структуре российского экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырьевые, их доля составляет порядка 64%.

Основными статьями несырьевого экспорта в прошлом году стали металлопродукция (25,6%), товары химпроизводства (19,6%), машиностроение (19,1%) и продовольствие (17,7%). Растет экспорт фармацевтической продукции, полимеров и древесных плит, отметили в РЭЦ. Основные потребители российских товаров — Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Ранее «Эксперт» писал, что Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января-ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 миллиарда долларов. Основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, США, Германия и Китай.

