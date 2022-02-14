«Нужно строить продукт, думая о людях в других частях планеты»

Backend-инженер (backend-engineer) из тех, кто ответственен за «теневую» сторону интернет-ресурсов. На них сосредоточена работа сайта или приложения, поэтому компании постоянно ищут лучших программистов. Анна Коптева работала в Яндекс, MaryKay и МТС Digital, а также вела лекции в школе Skillbox. В интервью «Эксперту» она рассказала о том, как строить карьеру и вырасти до международных контрактов.

— Анна, Вы занимаете высокую позицию Senior Software Engineer в области backend-разработки. Расскажите, почему выбрали эту специализацию, ведь она считается одной из самых сложных в сфере IТ?

— С детства увлекалась математикой, еще в школе создавала сайты, компьютерные игры, мне нравилось разбираться и в компьютерах. Поэтому, когда встал вопрос о выборе профессии, сделать его было просто. Backend-инженер как раз должен не просто разбираться в компьютерах, но и хорошо знать математику: он отвечает за общую логику работы программы. Это ответственное и сложное направление, которое соответствовало моим качествам и тому, чем я хотела заниматься. Поэтому после школы поступила в университет по специальности «прикладная математика», получила хорошую базу знаний, которые служат фундаментом для дальнейшего роста в профессии.

— Сколько лет вы в этой профессии? Не жалели о выборе?

— Больше шести лет. Backend это 100% мое: это направление, где можно творить, решать сложные задачи. Думать, как на начальном этапе все спроектировать и предусмотреть, и когда сервис быстро растет и набирает пользователей, — переписывать уже ничего не надо, поскольку тобой все предусмотрено изначально.

— Расскажите о своем самом первом проекте. Какую задачу нужно было решить, насколько это было сложно? Работали ли вы в команде, или это был индивидуальный кейс?

— Сейчас уже мало какие продукты создаются одним человеком. Это всегда командная работа, и чем больше проект, — тем больше нужно людей.

Мой первый проект был большим, это была работа в международной компании. Возможно, он был даже слишком большим для первого проекта, потому что этот продукт распространен на всех континентах, в 50 странах. Это был международный проект для компании MaryKay: месседжинг, то есть маркетинговые рассылки для пользователей. Нужно было разработать продукт, который бы в зависимости от часового пояса, языка пользователя и других дополнительных параметров должен делать максимально кастомизированные e-mail-рассылки.

Кроме того, там была еще интеграция с довольно крупной компанией SalesForce для кастомизации этих сообщений. Работать сервис должен был 24/7, и одной из моих задач, которые я реализовала - разработка системы диспетчеризации, то есть отслеживание ошибок в реальном времени, чтобы дежурные разработчики могли на них вовремя реагировать.

— Первый проект и сразу международный, насколько сложно было вам работать над ним, да и в целом на международном рынке?

— Сложность работы в различии культур и временных поясах. Нужно строить продукт, думая о людях в других частях планеты. Это немного сложно, но это интересная задача. Например, проект для Mary Kay должен был работать 24/7 из-за того, что компания присутствует в нескольких часовых поясах, и каждое падение сервиса обходилось бы дорого. Поэтому разработка системы диспетчеризации сохранила большой объем денег, благодаря тому что она работала как часы.

— Может быть, можете привести пример разницы культур, который вам запомнился в работе с международным заказчиком?

— Например, нужно было указать не только язык, на котором говорит пользователь, но и его диалекты. Либо в некоторых странах несколько официальных языков. При создании e-mail нужно понимать, на каком языке говорит пользователь из конкретного региона страны. Это усложняет саму архитектуру программы.

— Вы работали в ведущих технологических компаниях, таких как «Яндекс» и МТС. Расскажите, есть ли реализованный проект, которым вы гордитесь?

— Да, это единый ID для продуктов компании МТС. МТС – это большая компания, которая не только оператор связи, но также там есть и умный дом, и стриминговые сервисы для кино, игры и так далее. Проект единого ID был создан для того, чтобы интегрировать всех пользователей продуктов компании в единую систему. При этом продукт должен был быть масштабируемым, с возможностью подключения новых сервисов. Благодаря единому ID пользователи получили возможность бесшовного доступа ко всему спектру продуктов через единую «точку входа». Я разработала архитектуру приложения, которая позволяет сделать систему масштабируемой, подключать новые сервисы.

— Насколько долго длятся такие проекты?

— В моей практике все проекты довольно крупные, и их интеграция, естественно, занимает время: нужно настроить ее с другими сервисами, системами, построить процессы. Сколько он займет по времени, зависит от многих факторов, но я бы сказала, что от полугода.

— Анна, как топового эксперта в IТ-сфере вас приглашали судить других профессионалов российских и международных конкурсов. Считаете, что программисты в России могут составить конкуренцию на международном рынке?

— Да, из российских конкурсов я была судьей на «Цифровом прорыве», где были топовые ребята, разработчики и продакт-менеджеры. По моему мнению, в сравнении с теми же продуктами, представленными на международных хакатонах, наши могут конкурировать. Изначально школа разработки программного обеспечения в России очень сильная. Наши продукты были даже, где-то лучше, чем на международных хакатонах.

— Значит ли это, что нашим программистам не приходится особо конкурировать на рынке?

— Это очень зависит от профессионального уровня. Сейчас много разработчиков уровня junior, то есть начального, там конкуренция довольно большая. Но уже начиная с middle, среднего, она резко падает. Поэтому на высоких позициях уже выбирают программисты, а не работодатели. По сути Senior – это человек, который уже может решить любую задачу любой сложности без помощи других разработчиков.

— У вас есть канал на YouTube, где вы даете уже советы по профессии. Можно ли сказать, что у вас сейчас формируется своя школа? Или пока это что-то вроде подсказок профессионала?

— Да, я думаю, можно так сказать, что это начало школы. Раньше я преподавала в Skillbox, сейчас записываю курс лекций уже для своей площадки. Это будет бесплатный курс для новичков, которые только начинают учиться самостоятельно. Он будет не о том, как выучить какой-то конкретный язык программирования. А больше о том, из чего вообще состоит разработка, чтобы человек мог определиться, что ему больше нравится, и выбрать свое направление. И по каждому из них я выложу дополнительные материалы: где смотреть, как и что учить.