Отмена льгот на техприсоединение к электросетям решит проблему выпадающих доходов региона - сенатор Полетаев

Сенатор РФ от Республики Алтай Владимир Полетаев считает, что принятие поправок в закон об отмене льготного техприсоединения к электросетям положительно скажется на электросетевом комплексе республики. Ранее в регионе выпадали из доходов сотни миллионов рублей и на их компенсацию уходили годы.

В пятницу, 11 февраля Совет Федерации одобрил закон об изменении статьи закона «Об электроэнергетике», который корректирует подход к определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Теперь за оплату так называемой «последней мили» будут платить потребили. С 1 июля 2022 года для энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт - в размере 50%, а с 1 января 2023 года – в полном объеме.

По данным экспертов рынка, закон о льготном техприсоединении в первоначальном варианте был принят в начале 2000-х и в таком формате свою функцию выполнил. Из-за того, что «последняя миля» при присоединении к электросетям была формально бесплатной для потребителя, граждане злоупотребляли этой возможностью и подключали к сетям участки «про запас» - из полумиллиона заявок только 20% становились используемыми. В результате чего бюджетные средства расходовались на подключение участков, которые фактически не пользовались предоставленной услугой, а электросетевая инфраструктура простаивала.

В новом формате согласно закону льготы по подключению к электросетям будут предоставляться более целенаправленно: ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, многодетным семьям и другим льготным категориям россиян.

«Этот закон привел к тому, что практически свел на нет модернизацию электросетевого комплекса республики. С одной стороны, мы вроде бы помогаем населению и бизнесу, с другой – перекладываем через тариф оплату с одной группы лиц на всех остальных. Мы ежегодно получаем огромный рост выпадающих доходов сетевых организаций», - прокомментировал Полетаев закон о льготном техприсоединении, который действовал до принятия обновленного документа.

По данным «Россети Сибирь», в 2009-2020-м годах выпадающие доходы, связанные с льготным технологическим присоединением к электросетям, составили 513,7 млн рублей. Из них скомпенсировано в тарифе всего 320,3 млн – в том числе, за счет сокращения мероприятий по надежности и реконструкции существующих энергообъектов. При этом 193,4 млн рублей подлежат компенсации в течение еще пяти лет. На данный момент в республике заключено 2,6 тысяч договоров на льготное технологическое присоединение, на которое надо потратить 3,1 млрд рублей. По мнению экспертов, компенсировать их тарифа это невозможно.

Сэкономленные средства за счет более рационального применения льгот для техприсоединения останутся в региональных бюджетах, пояснила на заседании Совета Федерации РФ замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

«Средства останутся в регионах, и будут направлены на программы по ремонту и повышение надежности сетей региона. Там будет предусматриваться и строительство, и иные мероприятия, которые связаны с улучшением состояния электросетевого хозяйства», - пояснила она.