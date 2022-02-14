Путин и Лавров поддержали рублевые активы

Российский рынок акций начал день с уверенного снижения, поводом для которого стало очередное нагнетание западными СМИ истерии о неизбежности войны между Россией и Украиной.

Но ситуация резко изменилась после обеда. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД Сереем Лавровым, в ходе которой министр, говоря о перспективах договориться с Западом, заявил, что шанс есть всегда. Переговорный процесс будет продолжен, и это значит, что риски начала военных действий в ближайшие дни снизились.

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На этой информации трейдеры перешли к покупкам просевших российских акций. Наибольшим спросом пользовались бумаги сырьевых компаний — из-за роста цен commodities. В лидеры подъема сегодня выбились «Мечел» (+6,8%) и «Русал» (+4,8%). Столь сильный рост бумаг говорит о том, что желание покупать российские акции присутствует, и трейдеры ищут идеи в менее ликвидных акциях компаний, не связанных с государством.

Появился спрос и на акции нефтяных компаний, в том числе государственную «Роснефть» (+1,7%). Здесь отыгрывается рост нефтяных котировок, поводом для которого стали военные риски.

Однако финансовый сектор закрыл день преимущественно снижением: подешевели акции Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи. Трейдеры опасаются, что именно это направление попадет под первый удар санкций, если они будут введены. Кроме того, структуру баланса банков резко ухудшает переоценка принадлежащих им ОФЗ, которые падают в цене с лета 2020 г.

Негативная динамика тяжеловесных акций банков и снижение рынка в пятницу вечером привели к тому, что Индекс Мосбиржи завершает торги с потерями в 1,8%, вновь уйдя ниже отметки 3500 пунктов. Таким образом, индикатору опять не удалось закрепиться выше этого важного технического уровня, что усиливает позиции биржевых «медведей».

Между тем, ситуация на западных биржах ухудшается. Американские индексы рынка широкого профиля снижаются; откатила от максимумов дня и нефть. Не исключено, что на таком фоне вечером спекулянты начнут фиксировать прибыль по российским акциям.

Рубль торговался весь день очень волатильно, но основную сессию на Московской бирже завершает без принципиальных изменений. Главную поддержку российской валюте продолжают оказывать слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор пока не планирует возобновлять покупки валюты в рамках бюджетного правила.

На рынке зреет мнение, что о решении отменить мораторий на покупку валюты регулятор объявит на следующем заседании 18 марта, а сами покупки начнутся не ранее апреля. Причем, возможно, накопленный к тому времени невыкупленный за время моратория объем валюты пойдет в зачет запланированных трат средств из Фонда национального благосостояния.

Как всегда, позитивно на рубль действуют высокие цены на нефть и металлы.

Однако сегодня в очередной раз обвалился рынок ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций упал на огромные для него 2%, а доходности 2-3-летних бумаг ушли в район 10,4% годовых. Инвесторы сбрасывают обязательства Минфина в уверенности, что они будут стоить дешевле вследствие повышения ключевой ставки ЦБ. Часть вырученных денег идет на покупку валюты.

Внешний фон также негативен для рубля. Инвестиционный оптимизм снижается, что выражается в распродаже американских акций и росте курса доллара к корзине мировых валют. Американские казначейские облигации торгуются под рекордную для последних месяцев доходность в 2% годовых.

Это также является серьезным препятствием для роста курса рубля.

Скорее всего, в ближайшие дни волатильность на валютном рынке продолжит оставаться высокой, а пара доллар-рубль будет пытаться остаться в довольно широком коридоре 75-78.