Путин провел встречу с Лавровым по вопросу гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по вопросу российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Мы договаривались с Вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток – теперь уже и за счёт бывших республик Советского Союза, включая и Украину», – сказал Путин в начале встречи.

Глава МИД напомнил, что США и НАТО дали отрицательный ответ на три ключевые проблемы: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда заверяя в скобках, что пока до этого дела не дошло, это еще не скоро состоится. Мы все знаем, как такие заверения работают. Я получил ответы неудовлетворительные, никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленьких бумажки: одну – от чиновника Столтенберга, Генсека НАТО, вторую – от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное – обеспечьте деэскалацию вокруг Украины» – доложил министр президенту.

При этом глава внешнеполитического ведомства России заявил, что не считает исчерпанными дипломатические возможности решения этой проблемы. «Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда… Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», – сказал Лавров.

