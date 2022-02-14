Россия готовится захватить 20% мирового рынка водородного топлива

Низкоуглеродный энергетический переход должен дать первые значительные результаты уже к 2030 году. Правительства стран, признавших «зелёную» повестку, включая российское, уже сейчас бросились её реализовывать. На совещании у премьера Михаила Мишустина 11 февраля его заместитель Александр Новак заявил, что к этому сроку Россия застолбит за собой 20% мирового рынка водорода.

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Между тем, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сделал оптимистическое для «Газпрома» заявление. Он признал, что его стране (основному импортеру российского «голубого топлива») будет необходим природный газ в течение ближайших 13 лет. То есть до 2035 года. В Германии в этом году закрываются 2 последние действующие АЭС. В 2020 году они еще обеспечивали 11,3% национального энергопотребления. Но еще 30 июня 2011 года был принят закон об отказе от ядерной энергетики. Сказалась авария на японской АЭС Фукусима в том же году.

Сейчас это решение можно критиковать за поспешность и не рациональность. Что и делает зачастую глава Курчатовского центра Михаил Ковальчук. Тем более, что Еврокомиссия под давлением Франции включила ядерную энергетику в число низкоуглеродных.

Но дело сделано. Роберт Хабек также предупредил, что в Германии постепенно, но энергично закроют еще и угольную энергетику. А это до 31% вырабатываемого электричества.

Так что, вроде бы можно «Газпрому» сохранять спокойствие. Основной европейский потребитель никуда не денется, даже если частично переориентируется на СПГ. Его тоже «Газпром» будет через несколько лет производить в Усть-Луге. Кстати, до 13 млн тонн ежегодно.

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Но согласно «Национальной стратегии развития водородной энергетики», к 2023 году Германия выделит более 10 млрд евро на стимулирование конкурирующего с метаном газа. В результате, электрогенерация на основе природного газа должна быть замещена, в том числе за счет использования водорода.

Ряд экспертов считает, что переход к водороду в Германии в основном произойдет к 2030 году. По их прогнозам, немецкий рынок так называемого «зелёного» водорода составит 3 млн тонн в год. Такой тип топлива, по идее, не должен оставлять даже малейшего карбонового следа, так как он производится при помощи электрогидролиза воды. А энергия для него поступает от ВИЭ (ветряных и солнечных установок). Правда, пока не ясно, сколько же воды в ходе такого производства будет утрачено.

Это вопрос технологий, от которых, как всегда, ждут научного прорыва. Но в любом случае, в Германии столько свободной воды не найдут. Поэтому предполагается, что из 3 млн тонн «зелёного» водорода в начале 2030 годов будет импортироваться под 90%, 2,6 млн тонн.

Эксперт ИА REGNUM доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников уверен, что значительную долю «зелёного» водорода Германии может обеспечить именно Россия. На первый взгляд, эксперт не сильно ошибается. В российском правительстве к 2030 году намерены не ограничиваться исключительно немецким рынком, а занять не менее 20% мирового рынка водорода.

Водород «зеленый» — или «голубой»?

На совещании у премьера Михаила Мишустина, проведенного 11 февраля, его заместитель Александр Новак подтвердил, что «к 2030 году мы планируем занять 20% мирового рынка водорода». Чтобы достичь этой грандиозной цели, по словам вице-премьера еще к 2024 году разработают девять отечественных технологий, шесть образцов оборудования для производства и в целом для водородной энергетики. Кроме того, будет создан полигон для апробации оборудования.

Более того, Новак обещал, что старт первых экспортных поставок буден дан уже в 2024 году. Будут задействованы производства на Сахалине и Кольском полуострове.

На внутреннем рынке разрабатываются планы по использованию водорода не только на электростанциях, но и в качестве моторного топлива. Так, в Москве готовы уже в 2023 году запустить на линии водородные автобусы.

Как сообщил Михаил Мишустин, на государственную поддержку водородной энергетики в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 млрд руб. Для развития водородной энергетики в 2021 году была утверждена соответствующая Концепция, создана межведомственная рабочая группа и технический комитет Росстандарта.

«Захват» 20% мирового рынка водорода, это, конечно, впечатляющая цель. Таких показателей не по метану, ни по нефти у нас нет.

Но остается ряд вопросов.

Окажется ли водород главным источником в сфере ВИЭ? Сейчас не решен ряд технических вопросов. Водород – крайне взрывоопасный материал. Напомним авиакатастрофу немецкого дирижабля «Гинденбург» 6 мая 1937 года, которая случилась из-за утечки водорода. При этом некоторые эксперты предлагают перевозить водород именно современными дирижаблями.

Водород также крайне агрессивен в отношении металлов. Так что современные трубопроводы для его транспортировки не годятся. Или, необходимо газ как-то связывать. Например, в составе аммиака.

Так и делается для химического производства. Но для электростанций придется производить обратный химический процесс. В результате и так слишком дорогой водород может оказаться по цене неподъемным для энергетики. Если, конечно, проблема не будет решена за счет будущих технологических прорывов.

На совещании у премьера не уточняли, о производстве и экспорте какого именно вида водорода шла речь: о «зелёном» или все же «голубом», производимом из природного газа. Но, обратив внимание, какие экспортные проекты были обозначены Новаком, то, скорее всего, речь все-таки идет о «голубом» водороде. Но при его производстве остается небольшой, но все же карбоновый след.

К тому же, в Германии и других странах ЕС ставку делают на «зелёный» водород. Впрочем, именно его производство чревато дефицитом воды. Хотя специалисты и обещают замкнутый цикл, но пока не 100%.

В общем, делать ставку только на водород как основную энергию будущего необходимо с большой долей осторожности. Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач вообще не питает «водородного» оптимизма: «Наш популизм против их популизма!»

Мирный атом

В этом плане надежнее выглядят планы по модернизации российской атомной энергетики. На совещании у Мишустина обсуждалась и эта тема.

Александр Новак доложил о реализации проекта «Новая атомная энергетика». Речь идет о строительстве АЭС малой мощности, создании технологической платформы для безотходной энергетики с замкнутым топливным циклом, развитии рынка атомных технологий и создании нового ядерного топлива.

Премьер привел бюджетные расходы на эти цели: 40 млрд руб. из собственно бюджета-2022-2024 и 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния.

Для сравнения. 9 млрд руб. на водород и 96 млрд – на атом.

Уже строится реактор на быстрых нейтронах и завод по производству ядерного топлива замкнутого цикла. В результате объявлено, что Россия обеспечит за собой 20% мирового рынка малых АЭС и 24% ядерного топлива.

И пока такие планы вызывают доверие. Тем более, что Еврокомиссия включила ядерную энергетику в число необходимых для энергоперехода.

Но в любом случае, правительство всерьез планирует значительно изменить энергобаланс России в пользу более чистых источников энергии, а также реализовать новые экспортные конкурентоспособные в мире направления, с учётом энергоперехода и реализации климатической повестки.