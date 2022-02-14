Как США, Украина и Москва готовятся к завтрашней «войне»

«Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля “Россия нападет на Украину”. Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс», - написала представительница российского МИД Мария Захарова.

Ну, строго говоря, осталась не пара часов, а пара часов и сутки – в конце концов, если Москва вдруг решит напасть на Украину в 23.30 15 февраля, то Bloomberg окажется на коне. Правда, даже такой сценарий выглядит маловероятным. По крайней мере, никаких предпосылок для него нет.

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Так, ситуацию не обостряет Россия. 14 февраля Владимир Путин провел встречу с двумя ключевыми военно-политическими министрами – главой Минобороны Сергеем Шойгу и его визави из МИДа Сергеем Лавровым. И на этой встрече господином Лавровым было заявлено о том, что, несмотря на неудовлетворительные ответы Запада по гарантиям безопасности, Москва выступает за продолжение переговорного процесса. Министр Шойгу же дал понять, что российские учения (которые Западом рассматривались как важный элемент подготовки к вторжению) заканчиваются и подразделения возвращаются к местам постоянной дислокации. «Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», – заявил Сергей Шойгу.

15 февраля от Москвы тоже не ожидают радикальных шагов. Да, Дума может принять обращение к президенту Путину о признании ЛНР и ДНР, однако даже в случае принятия речь, по сути, идет о просьбе. Итоговое решение за Владимиром Путиным – и вряд ли он подпишет признание в инициативном порядке (то есть без украинской провокации как предлога или повода). Тем более вряд ли он это подпишет 15 февраля, когда с визитом в Россию приезжает один из главных, по сути, европейских миротворцев – канцлер Германии Олаф Шольц. Такую пощечину немецкому лидеру российский вряд ли даст – глава ФРГ ее пока не заслужил.

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Что же касается Запада, то за сегодняшний день никаких новых вбросов относительно готовящейся агрессии России Штаты не делали. Все те же старые разговоры о том, что Путин хочет захватить Украину – правда, с добавлениями по датам. В стиле «мы никогда не говорили о том, что русские вторгнутся именно 15 февраля». Вашингтон понимает, что сейчас время не для эскалации, а для начала подготовки оправданий на тему «почему 15 февраля наступило, а русские не пришли».

Самые, однако, интересные события происходили на Украине. Тамошние власти (которые годами рассказывали о русской агрессии) ужаснулись урону для экономики страны от слухов о начале войны и сейчас всячески пытаются убеждать мир в том, что ее не будет. «Секретарь СНБО Украины заявил, что не видит предпосылок "вторжения" РФ на Украину 16 или 17-го февраля. Не берегут они Bloomberg со Spiegel, конечно», - издевается Мария Захарова.

Бегут и каются

Однако властям не верят собственные элиты. Из Киева от греха подальше улетели частные борта с олигархами. За ними на запад потянулись и их ставленники в Верховной Раде. Так, украинские СМИ отмечают, что более двух десятков депутатов покинули территорию страны. Возможно, улетело бы больше – однако власти ввели запрет на выезд для народных избранников. «Зеленский и его команда понимают, что если бегство из страны примет массовый характер и затронет не только украинских олигархов, которые и так немного времени проводят на родине, но и средний класс, то экономика Украины рухнет, а за ней рухнет и политика. Поэтому хотя бы депутатов Рады надо оставить, иначе вслед за ними побежит масса народу, которую будет не остановить», - уверяет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В то же время от отдельных представителей элит звучат интересные предложения. Так, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ради предотвращения войны с Россией его страна могла бы отказаться от записанной в ее Конституции цели вступить в НАТО. Однако рассматривать это как какое-то движение вперед не стоит. Во-первых, слова господина Пристайко вызвали большой скандал, и сам посол затем заявил, что его мысль «вырвали из контекста». Во-вторых, для подобного изменения Конституции нужны голоса депутатов Верховной Рады – а их не будет, поскольку депутаты не готовы отказываться от прописанного в основном законе страны курса на евроатлантическую интеграцию (ради которой они положили столько людей в гражданской войне и потеряли столько территорий). В-третьих, Кремль не рассматривает это предложение как какую-нибудь существенную уступку. «Ну безусловно каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО — это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

И действительно, даже если украинская власть сегодня откажется от амбиций идти в НАТО и даже уберет этот пункт из своей конституции, кто завтра мешает ей назад этот пункт включить? К тому же, от того, включит ли Украина требование о вступлении в НАТО в свою конституцию, мало что зависит – итоговое решение принимаются не в Киеве, а в Берлине, Париже, Брюсселе и Вашингтоне.

Да, европейские политики говорят, что на краткосрочную перспективу оно уже принято. «Относительно членства в Альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня», - вежливо подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц, который перед визитом в Москву заглянул к Владимиру Зеленскому в Киев.

На самом деле ничего странного нет. Во-первых, потому, что он сам говорит лишь про «данный момент». Да, значительное количество стран Европы выступает против членства Украины. Да, после нынешнего кризиса (когда украинская власть своими провокациями чуть не поставила РФ и Запад на грань войны) число противников членства еще больше увеличится. Однако – и это во-вторых, - Москва не хочет надеяться на здравый смысл, который сегодня на Западе есть, а завтра его нет. Москва не хочет надеяться на какие-то новые джентльменские соглашения, которые придется заключать отнюдь не с джентльменами. Москва хочет четкий, написанный на бумаге свод правил игры.

Только такие правила игры могут предотвратить перетекание конфликтов в войны. Конфликтов как нынешних, так и будущих.