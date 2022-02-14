«Русгидро» и «Соллерс» запустят во Владивостоке электрокаршеринг на 70 машин JAC

В июне этого года «Соллерс Груп» и «РусГидро» запустят во Владивостоке каршеринг с электрокарами Jac.

Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя пишет.«Интерфакс».

«"РусГидро" совместно с "Соллерс Груп" уже приобрели первую партию новых электромобилей и планируют запустить электрокаршеринг во Владивостоке в июне 2022 года», — говорится в сообщении.

О том, что компании организуют во Владивостоке каршеринг исключительно на электромобилях, стало известно осенью прошлого года. По словам главы «Соллерс Груп» Вадима Швецова, это поможет понять, как наладить производство электромобилей в регионе в будущем и на какой уровень локализации следует ориентироваться.

Сообщается, что «РусГидро» уже сформировало в городе и агломерации Владивостока развитую зарядную инфраструктуру, которая продолжает развиваться. В скором времени электромобили отправятся из Москвы во Владивосток для подготовки к выводу на рейс. Летом парк электрокаршеринга должен увеличиться до 70 машин.

Тарифы на поездки пока находятся в процессе разработки. В «Соллерс» заверили, что они будут сравнимы с ценами на каршеринг в других российских городах.

Отмечается, что в настоящий момент JAC — единственный бюджетный электрический кроссовер, у которого есть омологация в России и официальная сервисная поддержка дистрибьютора. «Также ждем выхода на рынок других брендов и будем их прорабатывать», — рассказали в «Соллерс Груп».

ООО «Соллерс Груп» контролирует компанию «Соллерс Авто» — российскую автомобилестроительную компанию со штаб-квартирой в Москве. Общие производственные мощности «Соллерс Авто» — 240 тысяч машин в год. Выручка компании в 2020 году составила 66 млрд рублей. «Соллерс» работает с лидерами мировой автоиндустрии Ford и Mazda. Предприятие владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) и бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).