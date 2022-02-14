СМИ: Голландия отменяет все коронавирусные ограничения

Голландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники заявила, что правительство Нидерландов с 25 февраля отменит все коронавирусные ограничения, сообщает ТАСС.

По данным телеканала, правительство ограничится рекомендациями, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения и проводить тесты на коронавирус при наличии симптомов.

С 18 февраля уже будут ослаблены ряд ограничений: время закрытия кафе, баров и ресторанов, а также культурно-развлекательных учреждений будет продлено с 22:00 до 01:00, а еще через неделю все заведения смогут вернуться к нормальному режиму работу, который был до пандемии.

19 января «Эксперт» сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 25 января на территории Англии отменяются обязательные ковид-паспорта и требование о ношении масок в общественных местах.

По словам британского премьера, отмена ограничений стала возможной благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации.

«Ковид становится эндемическим заболеванием, а значит нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования на рекомендательные меры. Срок действия требований по самоизоляции истекает 24 марта, я ожидаю, что они не будут продлены. Более того, если нам позволят данные, я бы хотел поставить на голосование в Палате общин вопрос о том, чтобы сдвинуть дату на более ранний срок», — заявил Джонсон, выступая в британском парламенте.

