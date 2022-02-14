Специалисты «Ростеха» создадут радиостанцию с усиленной защитой передаваемых данных

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал разработку средств радиосвязи нового поколения.

«Уже создан первый прототип радиостанции. Он способен осуществлять обмен данными со скоростью до 100 Мб в секунду и одновременно принимать до 256 каналов», — сообщает пресс-служба «Ростеха».

Новая разработка отличается усовершенствованными когнитивными алгоритмами цифровой коррекции трактов, подчеркивается в сообщении. «Устройство получает сведения об особенностях собственной эксплуатации и на их основе корректирует параметры работы. За счет применения новых алгоритмов, архитектурных и схемотехнических решений достигаются рекордные параметры электромагнитной совместимости и нивелируются искажения сигналов, увеличивается скорость передачи данных», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что прототип радиостанции построен на архитектуре ISR (Ideal Software Radio). Радиостанция способна оцифровывать и синтезировать сигналы на частоте до 520 МГц, обеспечивая надежную связь в условиях помех и замираний сигнала за счет применения принципа разнесенного приема и адаптивной компенсации помех. «В радиостанции используется метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 1 млн скачков в секунду. В этом режиме исключается любая возможность технического подавления связи или перехвата/пеленгации сигнала, что обеспечивает высокую защищенность передаваемой информации», — отмечает «Ростех».

Система нового поколения — инициативная разработка концерна «Созвездие». По словам гендиректора концерна Михаила Артемова, проект основан на многолетнем опыте предприятия по созданию оборудования для связи. «Открытая программная архитектура, модульность аппаратной платформы, многорежимность и многозадачность позволяют использовать устройство, как на гражданском рынке, так и в интересах спецзаказчиков», — рассказал Артемов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в «Росэлектронике» разработали первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры. Уточняется, что микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.



