США переносят посольство на Украине из Киева во Львов

Посольство США на Украине объявило о переносе деятельности из Киева в город Львов, который расположен на западе страны.

В заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что высшим приоритетом является безопасность сотрудников дипмиссии. «Мы с командой постоянно пересматриваем ситуацию с безопасностью, чтобы определить, когда здравомыслие диктует необходимость внесения изменений. Учитывая это, мы находимся в процессе временного переноса деятельности нашего посольства в Украине из Киева во Львов из-за резкого ускорения наращивания российских сил», – говорится в заявлении главы Госдепа

Блинкен пообещал продолжать сотрудничество с украинским правительством и дипломатические усилия по деэскалации кризиса.

Кроме того, он еще раз повторил рекомендацию к своим гражданам о необходимости немедленно покинуть Украину.

11 февраля «Эксперт» сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с призывом к находящимся находящихся на Украине американским гражданам покинуть эту страну в течение ближайших 24-48 часов.

